Угнанную у пилота Формулы-1 Ferrari нашли 28 лет спустя

„Стоимость украденного автомобиля составляет почти £ 350 тыс. [$ 443 тыс. — прим. Чемпионата]. Автомобиль находился в розыске более 28 лет, прежде чем нам удалось отследить его за четыре дня, — отметил офицер Майк Пилбим, возглавлявший расследование. — Предотвратить выезд автомобиля из страны удалось лишь благодаря совместным действиям Национального агентства по борьбе с преступностью, компании Ferrari и международным дилерам“.

Ferrari F512M — это последняя версия знаменитой Ferrari Testarossa, выпущенная тиражом в 501 экземпляр в период с 1994 по 1996 годы. Под капотом у автомобиля 4,9-литровый двигатель Tipo F113, с которым F512M разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 315 км/ч.

Герхард Бергер гонялся в Формуле-1 с 1984 по 1997 годы, причём он дважды по ходу карьеры выступал за Ferrari. В „Скудерию“ австриец впервые перешёл в 1987 году, но в 1990-м ушёл в McLaren, где заменил Алена Проста и стал напарником Айртона Сенны, однако в 1993-м Бергер вернулся в Маранелло и выступал в паре с Жаном Алези. Австриец провёл в Ф-1 210 гонок и выиграл десять из них. Пять из своих десяти побед Бергер одержал на Ferrari.

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