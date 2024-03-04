Денис Грабе, вошедший в историю эстонского бильярда, завоевал на ЧМ бронзу
Денис Грабе уступил японцу Наоюки Оой со счетом 2:3 (2:4, 4:3, 4:3, 2:4, 0:4) в полуфинале чемпионата мира по бильярду в классе „10 шаров“, проходившем в Лас-Вегасе, и занял третье место. Об этом сообщает ERR.
Денис Грабе, занимающий 12-е место в мировом рейтинге, в первом круге с минимальным перевесом уступил британцу Джейсону Шоу.
Затем Грайб выиграл четыре матча со счетом 2:0 и вышел в 1/8 финала, где победил сначала Алоизиуса Яппа (Сингапур), а затем Франсиско Санчес Руиса (Испания) со счетом 3:1.
Чемпионом мира стал Карло Бьядо из Филиппин, который в финале также победил Наоюки Оой со счетом 3:1. Наряду с Грабе бронзовым призером стал Федор Форст из США.
Благодаря этому результату Грабе стал первым эстонцем, завоевавшим индивидуальную медаль во взрослой возрастной группе на чемпионате мира по бильярду. В 2022 году Карл Гнадеберг стал чемпионом мира среди юниоров в классе „9 шаров“. В 2021 году Грабе и Марк Мяги также завоевали бронзу на чемпионате мира в парном разряде.
В Лас-Вегас были приглашены только 64 лучших бильярдиста мира. Призовой фонд составил 250 000 долларов, из которых 75 000 достались победителю.
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