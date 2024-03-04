Организаторы боев в Раквере не будут платить проигравшим: у нас есть новая поговорка „победитель забирает все“
Бойцовский вечер „Yakuza Fight 6“, который состоится 16 марта в Раквере, обещает быть более жарким, ведь вопреки общепринятой практике проигравшие не получат призовых.
„Этот вечер выведет соревновательный спорт на новый уровень. Новое правило „победитель получает все“ гарантирует, что легких боев не будет“, — говорится в пресс-релизе мероприятия.
Ян Липински, один из организаторов Yakuza Fight, пояснил, что все бойцы сражаются на равных условиях и за равные призовые, независимо от своих титулов и званий. „Это один из наших принципов. Новая поговорка „победитель получает все“ означает отсутствие выплат в случае поражения. Мы хотим дать бойцам шанс и позволить людям увидеть, кто самый сильный боец на турнире“, — сказал Липински.
Яков Петерсон, другой организатор мероприятия и член правления Эстонского союза бокса, добавил, что он бывал на разных соревнованиях, но Раквере — один из самых своеобразных городов с потрясающей публикой.
„Раквере — родина Yakuza Fight, и я думаю, что это лучшее место, куда можно вернуться“, — сказал он.
Первые соревнования, проведенные под эгидой Yakuza Fight, состоялись в Тапа, где в то время жил сам Петерсон и руководил местным боксерским клубом. Турнир назывался „Tapa Boxing Cup“. Поскольку мероприятие вызвало большой интерес у публики, его перенесли в Раквере.
Если в Тапа проводились только поединки по олимпийскому боксу, то в Раквере ночь единоборств разрослась, а сам турнир пополнился спортсменами профессионального уровня.
„Мне очень нравится Раквере. Даже когда я жил в Тапа, я часто ездил в Раквере, и организация соревнований там прошла отлично. Местные жители очень интересуются боксом и проявляют большой энтузиазм“, — сказал Петерсон.
Кто выйдет на ринг?
В весовой категории до 80 кг примут участие Хендрик Темас, Дмитрий Саламатин, Марко Шульц и Раймонд Аукштыкальнис из Латвии.
В весовой категории до 71 кг выступят Аллан Волосатых, Маркус Миттал, Богдан Олейник из Украины и Тимур Дидяев, также из Украины.
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