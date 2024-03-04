Организаторы боев в Раквере не будут платить проигравшим: у нас есть новая поговорка „победитель забирает все“

„Этот вечер выведет соревновательный спорт на новый уровень. Новое правило „победитель получает все“ гарантирует, что легких боев не будет“, — говорится в пресс-релизе мероприятия.

Ян Липински, один из организаторов Yakuza Fight, пояснил, что все бойцы сражаются на равных условиях и за равные призовые, независимо от своих титулов и званий. „Это один из наших принципов. Новая поговорка „победитель получает все“ означает отсутствие выплат в случае поражения. Мы хотим дать бойцам шанс и позволить людям увидеть, кто самый сильный боец на турнире“, — сказал Липински.

Яков Петерсон, другой организатор мероприятия и член правления Эстонского союза бокса, добавил, что он бывал на разных соревнованиях, но Раквере — один из самых своеобразных городов с потрясающей публикой.

„Раквере — родина Yakuza Fight, и я думаю, что это лучшее место, куда можно вернуться“, — сказал он.

Первые соревнования, проведенные под эгидой Yakuza Fight, состоялись в Тапа, где в то время жил сам Петерсон и руководил местным боксерским клубом. Турнир назывался „Tapa Boxing Cup“. Поскольку мероприятие вызвало большой интерес у публики, его перенесли в Раквере.

Если в Тапа проводились только поединки по олимпийскому боксу, то в Раквере ночь единоборств разрослась, а сам турнир пополнился спортсменами профессионального уровня.

„Мне очень нравится Раквере. Даже когда я жил в Тапа, я часто ездил в Раквере, и организация соревнований там прошла отлично. Местные жители очень интересуются боксом и проявляют большой энтузиазм“, — сказал Петерсон.

Кто выйдет на ринг?

В весовой категории до 80 кг примут участие Хендрик Темас, Дмитрий Саламатин, Марко Шульц и Раймонд Аукштыкальнис из Латвии.

В весовой категории до 71 кг выступят Аллан Волосатых, Маркус Миттал, Богдан Олейник из Украины и Тимур Дидяев, также из Украины.

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