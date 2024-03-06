06.03.2024, 17:45
Может ли искусственный интеллект взять на себя управление войной и каково будущее оборонных стартапов в Эстонии?(7)
Бывшие руководители разведки Сил обороны говорят, что Эстонии следует уделять больше внимания цифровизации гособороны. Однако войну невозможно выиграть с помощью „экономики приложений“, пишет Delfi Ärileht.
„Эстония позиционирует себя как цифровая страна, мы гордимся тем, что такого уровня не наблюдается в других странах. Я слышал утверждение, что Германия не оцифрована до такого же уровня, как Эстония – в контексте взаимодействия между государством и его гражданами“, – описывает полковник в отставке Тармо Рянисоо (53), который с августа прошлого года является экспертом в области обороны в эстонском отделении CGI.