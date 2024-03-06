Может ли искусственный интеллект взять на себя управление войной и каково будущее оборонных стартапов в Эстонии?

„Эстония позиционирует себя как цифровая страна, мы гордимся тем, что такого уровня не наблюдается в других странах. Я слышал утверждение, что Германия не оцифрована до такого же уровня, как Эстония – в контексте взаимодействия между государством и его гражданами“, – описывает полковник в отставке Тармо Рянисоо (53), который с августа прошлого года является экспертом в области обороны в эстонском отделении CGI.