Экономика
06.03.2024, 17:45

Может ли искусственный интеллект взять на себя управление войной и каково будущее оборонных стартапов в Эстонии?

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Siiri Liiva
siiri.liiva@arileht.ee
Jevgenia Parv
перевод

Бывшие руководители разведки Сил обороны говорят, что Эстонии следует уделять больше внимания цифровизации гособороны. Однако войну невозможно выиграть с помощью „экономики приложений“, пишет Delfi Ärileht.

„Эстония позиционирует себя как цифровая страна, мы гордимся тем, что такого уровня не наблюдается в других странах. Я слышал утверждение, что Германия не оцифрована до такого же уровня, как Эстония – в контексте взаимодействия между государством и его гражданами“, – описывает полковник в отставке Тармо Рянисоо (53), который с августа прошлого года является экспертом в области обороны в эстонском отделении CGI.

Он особо отмечает недавнее заявление министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало: Эстонское государство за счет оцифровки государственных услуг сэкономило около 2% ВВП.

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