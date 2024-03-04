Владимир Васильев дебютировал в Словакии с ничьей

В воскресенье „Шаморин“, набравший в первой части сезона первой лиги 19 очков в 17 матчах, после трех месяцев перерыва принимал „Требишов“, у которого было на два очка больше.

Уже на 5-й минуте „Шаморин“ повел в счете, но к 78-й минуте проигрывал со счетом 1:2. Однако на 90+2-й минуте Лукаш Легинус реализовал пенальти и сделал счет 2:2. „Шаморин“ занимает в турнирной таблице первой лиги 13-е место.

Перед возобновлением чемпионата Словакии эстонский специалист дал интервью клубному сайту, в котором, в частности, сказал, что реалистичной целью может стать пятое или шестое место. От шестого места команду Васильева отделяет девять очков.

Турнирная таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .