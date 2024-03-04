Число погибших при ударе по жилому дому в Одессе выросло до 12 человек

Он рассказал, что вечером 3 марта под завалами дома нашли тела двух детей — 10-летнего Сергея и его 8-летней сестры Златы. Еще одна из пострадавших от атаки скончалась в больнице, пишет Новая газета.

„В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сережа, которому в июле должно было исполниться 10 лет. Вечная память всем погибшим“, — написал Кипер.

Кипер объявил об окончании поисковой операции на месте удара российского дрона.

В общей сложности пострадали два десятка людей в результате удара по девятиэтажному дому на проспекте Добровольского, пишет Думская.

Как сообщили в департаменте охраны здоровья Одесской ОГА, из них два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести получает лечение в травматологическом отделении.

В числе пострадавших есть беременная женщина.

Напомним, что жертвами атаки, которая произошла в ночь на 2 марта стали 12 человек, среди которых пятеро детей: младшему из них было четыре месяца, а старшему — 10 лет.

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