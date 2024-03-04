ГУР Украины заявил о подрыве моста в Самарской области

„Россия использовала железнодорожную ветвь для транспортировки военных грузов, в том числе инженерных боеприпасов, производимых заводом АО „Полимер“ в городе Чапаевск Самарской области“, — говорится в сообщении ГУР.

По сообщениям российских СМИ, взрыв произошел около 5 часов утра на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. Движение поездов по мосту приостановлено. РЖД сообщили, что из-за инцидента задерживаются пять поездов: два поезда сообщением Москва — Самара, а также Москва — Орск, Сызрань — Мирная и Сызрань — Самара.

Как рассказали „Интерфаксу“ в экстренных службах, сбой в графике движения поездов произошел „в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта“. Отмечается, что опоры моста не разрушены, но есть повреждение ж/д полотна.

„Это двухпутный участок, сейчас нужно зайти для обследования. Техника и оборудование готовы для восстановительных работ. Предварительно, это займет несколько часов, но пока оцепление не снято, работают правоохранительные органы“, — сказал собеседник агентства.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.