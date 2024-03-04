ФОТО |В центре Таллинна возобновились дорожные работы. Нервы водителей испытывают на прочность

„Огромные дорожные пробки, - так описал ситуацию в 9 утра фотограф Delfi. - Транспорт стоит в обоих направлениях — как с Рейди теэ в направлении Каламая, так и в сторону бульвара Пыхья у Горхолла.

Организацией движения на перекрестках занимаются регулировщики. С сегодняшнего дня автобусы нескольких маршрутов направлены в объезд, до вечера 3 мая трамваи 1-го, 2-го и 5-го маршрутов будут ходить как обычно.

Строительство трамвайной линии в Старый порт начнется на участке бульвара Мере между улицами Суур-Раннавярав и Садама, а также на пересечении улиц Ахтри и Хобуяама, в связи с чем произойдут временные изменения в организации движения в центре города.

В связи с началом строительных работ будет перекрыто движение на бульваре Мере в направлении центра города между улицами Суур-Раннавярав и Ахтри, а также улица Ахтри в направлении Рейди теэ и Пирита.

Движение с Раннамяэ теэ и бульвара Пыхья в сторону Пирита будет перенаправлено на бульвар Пыхья и по ведущим в Пыхья-Таллинн полосам бульвара Мере, а также по ведущему в направлении центра ответвлению улицы Ахтри.

Движение на перечисленных отрезках дорог станет двухсторонним. Частичное открытие движения на бульваре Мере планируется в июле, а полное – к сентябрю. После частичного открытия бульвара Мере будет перекрыто движение на Раннамяэ теэ.

Восстановление обычной организации движения на Ахтри планируется в первой половине июня. В других зонах строительства трамвайной линии в Старый порт весной сохранится существующая временная организация движения, в которой в летний период произойдут локальные изменения, и отрезки улиц будут открываться по мере продвижения работ.

В связи со строительными работами с начала рабочего дня 4 марта до конца рабочего дня 7 июня автобусы маршрутов № 2, 3, 8, 20, 20A, 21, 21B, 34, 38, 41, 41B, 66, 73, 91, 92, 93 и 96 будут направлены в объезд.