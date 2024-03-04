ФОТО | Эстонский семиборец завоевал бронзовую медаль на ЧМ по легкой атлетике в закрытых помещениях

Эрм начал соревнования с нового личного рекорда в беге на 60 м - 6,90 секунд. В прыжках в длину он прыгнул на 7,71 метра и набрал 1905 очков. В толкании ядра Эрм улучшил свой личный рекорд. Его ядро улетело на 15 метров 38 сантиметров. В прыжках в высоту, Эрм преодолел планку на высоте 2 метра и 1 сантиметр.

Во второй день соревнований он преодолел 60 метров с барьерами за 8,21 секунды – лучший результат сезона. В прыжках с шестом он установил новый личный рекорд - 5,10 метра и преодолела 1000 метров за 2,36,15. Ему не хватило 13 сотых до личного рекорда.

В Глазго чемпионом мира стал швейцарец Симон Эхаммер (6418 очков). Второе место занял Сандер Скотхейм, установивший национальный рекорд Норвегии (6407).

Эрм набрал в общей сложности 6340 очков, что позволило ему подняться на третье место в абсолютном зачете Эстонии после Эрки Ноола (6374 очка) и Микка Пахапилла (6362 очка). Эрм улучшил свой личный рекорд на 226 очков.

В ноябре прошлого года Эрм представил новую большую команду, которая была создана для реализации целей спортсмена. Это принесло свои плоды, ведь Эрм завоевал первую взрослую медаль. На данный момент в его активе по одному серебру с чемпионатов Европы U20 и U23, а также одна бронза чемпионата мира U20.

В последний раз эстонский многоборец входил в тройку лучших на чемпионате мира в Бирмингеме в 2018 году, когда Майсел Уйбо также завоевала бронзу. На счету Эрки Ноола две серебряные медали ЧМ по легкой атлетике в закрытых помещениях.

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