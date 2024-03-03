ФОТО и ВИДЕО | В первом туре чемпионата Эстонии по футболу было забито 19 голов

Новый сезон стартовал матем между действующим чемпионом Эстонии таллиннской „Флорой“ и дебютантом высшей лиги - „Нымме Юнайтед“. Голы Маркуса Соометса и Марка Андерса Лепика принесли хозяевам победу со счетом 2:0.

В субботу „Нымме Калью“ забил шесть мячей в ворота „Курессааре“. Нападающий Алекс Маттиас Тамм оформил хет-трик.

Также в составе „Нымме Калью“ отличились украинский защитник Данил Мащенко и француз Йоан Манноне. Еще один гол был забит в собственные ворота.

Затем таллиннская „Левадия“ разгромила нарвский „Транс“ со счетом 6:0. Отличились Расмус Пеэтсон, Михкель Айнсалу, Фелипе (2 гола), Тил Мавретич и нидерландский новичок „Левадии“ Ричи Мусаба.

В воскресенье, в матче между таллиннским „Калевом“ и тартуской „Таммекой“ была зафиксирована ничья. В составе столичной команды отличился Онни Суутари, а у гостей забил Ахмед Адебайо Башер.

Пярнуский „Вапрус“ и городская команда „Пайде“ закрывали первый тур Премиум лиги. Гости одержали победу со счетом 3:0. Отличились Роби Саарма, Сиим Лутс и Дмитрий Епихин.

Турнирная таблица:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.