Кристьян Ильвес занял третье место на этапе КМ в Лахти

Прыжок Ильвеса был одним из самых дальних - 126,5 метра (128,9 очка), но Реттенеггер и Лампартер прыгнули еще дальше - 132 и 136,5 метра соответственно.

Ильвес, который был дисквалифицирован в пятницу из-за несоблюдения правил, стартовал в лыжной гонке на 31 секунду позже австрийца Реттенеггера. Лампартер отстал от своего товарища по сборной на 5 секунд.

Соревнования по прыжкам с трамплина закончились плачевно для австрийца Марио Зайдла. Зайдль прыгнул на 136 метров и при приземлении повредил колено. Зайдля унесли на носилках. Набрав 110,7 балла за прыжок с трамплина, он занял 11-е место, но в лыжной гонке не участвовал.

В 10-километровой лыжной гонке Ильвесу не удалось догнать австрийца Теренса Вебера, но на последнем круге он обошел немца и финишировал третьим. Гонку выиграл Лампартер, опередив своего товарища по сборной Реттенеггера на 0,1 секунды.

Вслед за Ильвесом (+51,8) четвертым стал немец Винценц Гайгер (+1.01,4), пятым - норвежец Йорген Гробак (+1.01,4), шестым - финн Ээро Хирвонен (+1.07,2).

Результаты соревнований по прыжкам с трамплина:

Результаты лыжных гонок:

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