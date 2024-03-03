Кристьян Ильвес занял третье место на этапе КМ в Лахти
В Лахти состоялся очередной этап КМ по двоеборью. Кристьян Ильвес занял третье место в прыжках с трамплина, а также стал третьим в лыжной гонке на 10 км.
Прыжок Ильвеса был одним из самых дальних - 126,5 метра (128,9 очка), но Реттенеггер и Лампартер прыгнули еще дальше - 132 и 136,5 метра соответственно.
Ильвес, который был дисквалифицирован в пятницу из-за несоблюдения правил, стартовал в лыжной гонке на 31 секунду позже австрийца Реттенеггера. Лампартер отстал от своего товарища по сборной на 5 секунд.
Соревнования по прыжкам с трамплина закончились плачевно для австрийца Марио Зайдла. Зайдль прыгнул на 136 метров и при приземлении повредил колено. Зайдля унесли на носилках. Набрав 110,7 балла за прыжок с трамплина, он занял 11-е место, но в лыжной гонке не участвовал.
В 10-километровой лыжной гонке Ильвесу не удалось догнать австрийца Теренса Вебера, но на последнем круге он обошел немца и финишировал третьим. Гонку выиграл Лампартер, опередив своего товарища по сборной Реттенеггера на 0,1 секунды.
Вслед за Ильвесом (+51,8) четвертым стал немец Винценц Гайгер (+1.01,4), пятым - норвежец Йорген Гробак (+1.01,4), шестым - финн Ээро Хирвонен (+1.07,2).
Результаты соревнований по прыжкам с трамплина:
Результаты лыжных гонок:
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