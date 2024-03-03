ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (739-й день) | Среди погибших в Одессе оказалась семья военных с семимесячной дочерью
Подводим итоги очередного дня войны.
В Мирнограде и Покровске Донецкой области пять человек ранены при ракетной атаке
В ночь на 3 марта российские войска атаковали ракетами жилой район Мирнограда, сообщает Донецкая областная прокуратура. По предварительным данным, по городу было выпущено четыре ракеты С-300. В результате попадания по жилым домам были ранены три человека — две женщины 33 и 50 лет и 37-летний мужчина.
Повреждения получили как минимум 12 многоэтажных и 13 частных домов, учебные заведения, магазин и автобус.
Около 06:30 был атакован Покровск, где под удар попали жилые дома, осколочные ранения получили две женщины 24 и 52 лет.
Россия нанесла несколько ударов по Херсону — ОВА
Утром 3 марта российская армия нанесла несколько ударов по Корабельному району Херсона, сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем телеграм-канале.
Известно по крайней мере о пяти прямых попаданиях в жилые дома. В результате повреждены квартиры, крыша и другие объекты. Информации о раненых нет.
По данным Мрочко, за прошедшие сутки российские войска шесть раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской общины. В результате пострадала одна женщина. В Херсоне повреждены три многоэтажных дома и здание почты.
Премьер Словакии Роберт Фицо объявил, что Италия отзовет из страны систему ПВО SAMP/T, потому что «она нужна в другом месте»
«Я получил уведомление от итальянского правительства, что итальянская система ПВО, которую они нам предоставили на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна им в другом месте», — сказал Фицо в своем видеообращении в фейсбуке.
В прошлом году итальянская система ПВО заменила американскую Patriot, которая также была выведена из страны. В начале полномасштабной войны, при предыдущем правительстве, Словакия отдала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс — советскую систему ПВО С-300.
Под завалами в Одессе могут оставаться четыре человека — ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе под завалами жилого дома могут находиться еще четыре человека. Об этом ведомству сообщили несколько человек, которые были в перечне вероятных лиц, находившихся под завалами.
По данным на утро 3 марта, в результате российского военного удара с помощью беспилотников по девятиэтажному дому погибли десять человек. Среди погибших оказались трое детей — в возрасте трех лет, четырех месяцев и восьми месяцев. В доме был частично разрушен один из подъездов. Спасатели продолжают разбирать завалы.
В Одессе и области 3 марта объявлен днем траура по погибшим в результате российской атаки.
Зеленский прокомментировал удар по Одессе, в результате которого погибли 10 человек, включая троих детей
„К настоящему времени известно о десяти погибших, из них трое детей: Марк, которому еще не исполнилось даже трех лет, Елизавета, восемь месяцев, и Тимофей, четыре месяца. Украинские дети — военные цели России. Вот с кем воюют эти изверги“, — написал Владимир Зеленский.
Под завалами обрушившегося подъезда жилого дома еще могут оставаться люди. Спасательные работы на месте удара продолжаются.
При ударе управляемой авиабомбы по Курахово Донецкой области пострадали 16 человек, двое — в тяжелом состоянии
Российские войска ударили по центру Курахово в Донецкой области, предварительно — управляемой авиабомбой, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
Ранения получили 16 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены по меньшей мере 15 многоэтажек.
Среди погибших в Одессе оказалась семья военных с семимесячной дочерью
В результате российской атаки в Одессе погибла семья военных Олег и Татьяна Кравец и их семимесячная дочь Лиза, сообщило Командование Объединенных Сил ВСУ.
Олег и Татьяна Кравец познакомились на службе, сообщили в ВСУ. Позже Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за дочерью. Лиза была единственным общим ребенком супругов. 29 февраля девочке исполнилось 7 месяцев.
У Татьяны были дети от предыдущего брака: девятилетний Сергей и восьмилетняя Злата. Их все еще ищут под завалами.
В Одессе продолжается поисково-спасательная операция после российской атаки, произошедшей в ночь на субботу. В результате налета российских беспилотников был частично разрушен девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о десяти погибших.
В Одессе и области 3 марта объявлен днем траура по погибшим.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении российские войска отразили пять атак ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери украинских сил составили до 35 военнослужащих.
На донецком направлении российские силы отбили три атаки в районах Клещеевки и Победы Донецкой области. Потери ВСУ — до 240 человек.
На авдеевском направлении российские войска отразили 11 контратак ВСУ в районах Тоненького, Орловки, Первомайского и Бердычей Донецкой области, а также ве атаки в районе Новгородского Донецкой области. Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих.
На южндонецком направлении российская армия нанесла поражение ВСУ в районах Доброполья Запорожской области, а также Угледара и Водяного Донецкой области. Потери ВСУ — свыше 250 человек.
На херсонском направлении российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Нестерянки Запорожской области, а также Ивановки и Антоновки Херсонской области.
На запорожском направлении российские силы отразили атаку ВСУ в районе Работино Запорожской области. Украинские потери составили свыше 40 военнослужащих.
Российские средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а кроме того, за сутки были сбиты 143 украинских беспилотника в Сумской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
Германия расследует прослушку военного совещания о передаче ракет Taurus Украине, опубликованную российской пропагандой
Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия расследует „очень серьезную утечку“ информации. Накануне российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала аудиозапись, на которой, как утверждается, генерал и несколько офицеров Военно-воздушных сил Германии обсуждают параметры использования ракет Taurus, в том числе для атак по Крымскому мосту.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.