ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (739-й день) | Среди погибших в Одессе оказалась семья военных с семимесячной дочерью

В Мирнограде и Покровске Донецкой области пять человек ранены при ракетной атаке

В ночь на 3 марта российские войска атаковали ракетами жилой район Мирнограда, сообщает Донецкая областная прокуратура. По предварительным данным, по городу было выпущено четыре ракеты С-300. В результате попадания по жилым домам были ранены три человека — две женщины 33 и 50 лет и 37-летний мужчина.

Повреждения получили как минимум 12 многоэтажных и 13 частных домов, учебные заведения, магазин и автобус.

Около 06:30 был атакован Покровск, где под удар попали жилые дома, осколочные ранения получили две женщины 24 и 52 лет.

Россия нанесла несколько ударов по Херсону — ОВА

Утром 3 марта российская армия нанесла несколько ударов по Корабельному району Херсона, сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем телеграм-канале.

Известно по крайней мере о пяти прямых попаданиях в жилые дома. В результате повреждены квартиры, крыша и другие объекты. Информации о раненых нет.

По данным Мрочко, за прошедшие сутки российские войска шесть раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской общины. В результате пострадала одна женщина. В Херсоне повреждены три многоэтажных дома и здание почты.

Премьер Словакии Роберт Фицо объявил, что Италия отзовет из страны систему ПВО SAMP/T, потому что «она нужна в другом месте»

«Я получил уведомление от итальянского правительства, что итальянская система ПВО, которую они нам предоставили на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна им в другом месте», — сказал Фицо в своем видеообращении в фейсбуке.

В прошлом году итальянская система ПВО заменила американскую Patriot, которая также была выведена из страны. В начале полномасштабной войны, при предыдущем правительстве, Словакия отдала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс — советскую систему ПВО С-300.

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