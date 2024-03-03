ВИДЕО | Эстонский гонщик, успешно дебютировавший в водной „Формуле-1“, начинает усердно тренировать мышцы шеи

Гонка началась с фальстарта одного из гонщиков, и повторный заезд Аранда был немного неудачным, но поскольку голландский гонщик Фердинанд Зандберген умудрился перевернуть свою лодку на первом круге, квалификационные позиции были восстановлены. Это дало Аранду возможность стартовать с четвертого места после желтого флага, и именно на этом месте он закончил свой первый этап чемпионата мира среди высокоскоростных судов.

Победитель гонки определился после последнего поворота. У товарища Аранда по команде Юнаса Андерссона, который лидировал всю гонку, возникли технические проблемы с высокоскоростным судном, и он потерял скорость. Его ближайшим соперником в это время был другой швед Эрик Старк, но на последних метрах победу одержал новичок Расти Уайатт из Канады.

В тренировочном заезде в пятницу Аранд показал шестое время. Четвертая позиция в квалификации дала ему вторую стартовую позицию в пятничной гонке, где группа разделена на две части. Однако двигатель Аранда завелся недостаточно быстро, и он потерял пару позиций, но финишировал четвертым, заработав свои первые очки чемпионата мира в первом в своей жизни водной „Формулы-1“.

„В самолете до Индонезии я обсуждал с папой, что, если мне удастся набрать одно очко, первая цель будет достигнута, потому что новичкам часто требуется несколько гонок. Как-то так получилось, что гонки прошли для меня гладко, я быстро привык к лодке и смог получить семь очков за первую поездку“, — прокомментировал Аранд в пресс-релизе.

После гонки Аранда немного беспокоила боль в шее. „Мощность лодки „Формулы-1“ не сравнятся с мощностью лодки „Формулы-2“. Здесь сила G в определенные моменты может достигать шести, и после 15-минутной гонки мне пришлось на некоторое время дать организму отдых. Дальнейший план тренировок включает в себя больше упражнений на мышцы шеи. И не зря часто можно увидеть, как гонщики Формулы-1 тренируют шею“, — отметил Аранд.

После первого этапа Аранд также занимает четвертое место в зачете очков водно-моторной Формула-1.

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