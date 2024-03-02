Экономика
02.03.2024, 17:45

Обслуживающая банкоматы в Эстонии фирма стала жертвой кибератаки. Что с банковскими услугами?

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Ärileht
Sularahaautomaadid toimivad ka pärast küberrünnakut.
Sularahaautomaadid toimivad ka pärast küberrünnakut.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Из-за пятничной кибератаки работа некоторых ИТ-систем компании Hansab оказалась нарушена, однако услуги коммерческих банков функционируют. В числе прочего Hansab обслуживает банкоматы трех действующих в Эстонии банков, пишет rus.err.ee.

Hansab в сотрудничестве c Департаментом государственной инфосистемы уже восстановил работу некоторых сервисов, пострадавших в результате инцидента, но его причины все еще устанавливаются, сообщил в субботу Банк Эстонии.

„Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами - банками, торговцами и, конечно же, государственными учреждениями Эстонии, чтобы гарантировать работу наших в обычном режиме. Мы также привлекли экспертов по кибербезопасности к расследованию инцидента“, - сказал Кристо Тимберг, генеральный директор AS Hansab.

Детали инцидента он не раскрыл, но отметил, что в настоящее время компания занимается защитой своих сетей и восстановлением нормального обслуживания.

„Для нас очень важно, чтобы наши сервисы продолжали работать. В последнее время интенсивность кибератак в Эстонии возросла, и к каждому инциденту нужно относиться серьезно“, - подчеркнул Тимберг.

Hansab обслуживает банкоматы банков Swedbank, Luminor и LHV. По данным Банка Эстонии, они заполнены наличными и работают в штатном режиме.

Карточные платежи и интернет-банковские переводы также работают в обычном режиме.

Банка Эстонии заверил, что постоянно отслеживает спрос на наличные в стране и готов снабжать банки наличными по мере необходимости.

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