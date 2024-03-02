Это еще не конец! Товары обанкротившегося TOP Shop можно урвать за бесценок

Желающие могут приобрести мебель и образцы продукции магазина из Lõunakeskus, стартовая цена которых составляет 4000 евро. Плата за участие в аукционе и шаг ставки - 400 евро.

На аукцион поступили кухонные приборы и принадлежности, такие как кастрюли для макарон, формы для выпечки, соковыжималки, измельчители и блендеры. Также можно приобрести образцы кроватей, матрасов, одеял и подушек. Мебель магазина – кухонная стойка с электроплитой, полки, а также два компьютера и принтер – также ждут нового владельца.

На втором аукционе выставлены мебель и товары таллиннского офиса Studio Moderna. Стартовая цена этого аукциона составляет 3950 евро, шаг торгов – 50 евро. На третьем аукционе интерьер магазина Ülemiste выставлен на продажу со стартовой ценой 600 евро.

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