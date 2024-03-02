Леванди стал седьмым на юниорском чемпионате мира

После короткой программы Леванди с 75,43 балла шел 8-м, а в произвольной программе стал шестым, набрав 136,55 балла. По итогам двух программ фигурист занял итоговое 7-е место (211,98 балла).

Егор Марченко в короткой программе набрал 51.90 балла, занял 34 место и в произвольную не прошел.

Элина Гойдина великолепно откатала короткую программу, набрала 63.03 балла и заняла промежуточное пятое место. Однако с произвольной программой юная фигуристка не справилась: допустив в начале программы две серьезные ошибки, Гойдина смогла получить только 109.86 балла и 17-е место. По сумме двух программ у Элины 172.89 балла и 11-е место.

Мария Элийсе Кальювере смогла откатать обе программы на свой максимум - два личных рекорда за короткую (55.62) и произвольную программу (115.34) принесли девушке 170.96 балла и итоговое 13-е место.

Для танцевальной пары Ксения Шипунова - Мирон Корягин это были первые соревнования такого уровня. За ритм-танец ребята набрали 34.58 балла, в произвольный танец не прошли и заняли итоговое 31-е место.

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