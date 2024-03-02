ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футболу: „Левадия“ отправила шесть безответных мячей в ворота нарвского „Транса“

„Идеально, я очень доволен игрой. Определенно, это лучшая игра под руководством Курро Торреса“, - сказал после матча полузащитник „Левадии“ Расмус Пеэтсон. „Мы внесли коррективы по сравнению с прошлым годом, например, тогда мы выигрывали со счетом 2:0, пропускали гол, и все шло не так. Сегодня мы играли очень серьезно все 90 минут“.

„Транс“, показавшие зубы против „Флоры“ в Суперкубке, был довольно пассивен в самом начале матча. Первый мяч в свои ворота они пропустили уже на пятой минуте, когда Жоао Педро навесил в штрафную, а оставшийся в одиночестве Пеэтсон спокойно переправил мяч в ворота. Второй гол был забит на 26-й минуте, когда Иоан Яковлев подал с левого фланга, а Михкель Айнсалу отправил мяч в угол ворот.

На 40-й минуте „Транс“ потерял мяч на своей половине поля, Ричи Мусаба вывел Фелипе Фелисио на ударную позицию с вратарем и бразильский нападающий вколотил мяч в ворота. Во втором тайме ситуация на „Спортлэнд Арене“ вышла из-под контроля.

На 68-й минуте Ричи Мусаба был сбит защитником „Транси“, но решение судьи не понравилось главному тренеру „Транса“ Алексею Еременко. Тренер получил красную карточку, а Тил Мавретич реализовал пенальти. Через десять секунд Фелипе Фелисио забил свой второй мяч, а на 70-й минуте Ричи Мусаба сделал счет 6:0.

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