Находящийся в тюрьме Петерсон стал сопредседателем партии Koos

По словам члена правления партии Koos Юлии Смоли, кворум был собран. „Участвовало где-то 100+ делегатов, но точную цифру сходу назвать не могу. Были как таллиннские члены партии, так и представители регионов - из Тартумаа, Ида-Вирумаа и Пярну“, - отметила Смоли.

„На посты сопредседателей претендовали Лейла Ээритс, Эдуард Федотов и Айво Петерсон. Он из тюрьмы через нотариуса дал свое согласие баллотироваться. В итоге все трое были выбраны сопредседателями“, - добавила Юлия Смоли.

По данным на 2 марта, в партии Koos (полное название KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele) состоят 788 человек.

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