ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (738-й день) | При ударе по Одессе частично разрушен жилой дом: погиб трехлетний ребенок и еще семь человек
Подводим итоги очередного дня войны.
В Одессе в результате атаки дронов погибли восемь человек
Ночью российские военные ударили по городу дронами-камикадзе „Шахед“. Всего, по данным ВСУ, по Одесской области было запущено восемь дронов, из которых семь удалось сбить. Последний врезался в многоэтажный дом; как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, один подъезд был разрушен до основания.
По последним данным властей, при обрушении подъезда многоэтажки погибли восемь человек. Среди погибших — трехмесячный младенец. Пострадали девять человек, в том числе один ребенок.
По данным ВСУ, в общей сложности ночью Украину атаковали 17 беспилотников „Шахед“. Из них 14 удалось сбить.
В Санкт-Петербурге беспилотник врезался в пятиэтажный дом
Повреждения получили 250 квартир, пострадали шесть человек. Читайте подробнее здесь.
Минобороны РФ прямо говорит об украинском беспилотнике над Ленинградской областью
Если местные власти и СМИ расплывчато говорили о „воздушной цели“ и даже о „неопознанном летающем объекте“ над Финским заливом, то в сообщении Министерства обороны России о связи с войной в Украине говорится прямо: „Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области“.
Отмечается, что это был БПЛА самолетного типа и сбит он был около 19:30 по московскому времени. В 19:32, как сообщала Росавиация, аэропорт „Пулково“ в области временно перестал принимать и отправлять рейсы.
Британская разведка: Россия, вероятно, приостановила полеты „летающих радаров“ A-50 около линии фронта
Британская военная разведка пишет в своей очередной сводке о событиях на фронте, что российские военные, вероятно, приостановили полеты A-50, известных как „летающие радары“, после потери второго такого самолета. По оценке разведслужбы, полеты не будут возобновлены пока армия РФ продолжает внутреннее расследование того, почему ей не удалось предотвратить потерю еще одного ценного самолета, и пытается найти способы борьбы с угрозой со стороны украинских сил ПВО.
По данным разведки, российской армии придется искать способы восполнить недостаток А-50, в том числе она может попытаться переоборудовать другие самолеты или вернуть на службу ранее законсервированные борты.
23 февраля стало известно о гибели второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. За 40 дней до этого сообщалось о потере еще одного А-50. Таких самолетов у России немного. С потерей двух из них у ВКС будет еще меньше возможностей контролировать воздушное пространство над линией фронта и в украинском тылу, что в том числе облегчит и действия украинской авиации.
Глава МИД Франции: победа России в войне станет катастрофой для европейской экономики
„Победа России в Украине может стоить очень дорого. Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше. С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. Например, только в сфере сельского хозяйства Россия смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и была бы в состоянии использовать свое положение на рынке против нас, европейцев“, — такое мнение выразил в интервью Le Monde глава МИД Франции Стефан Сежурне.
Сежурне также подчеркнул, что речи что „речи о ведении войны в Украине не идет“, опровергнув таком образом слова президента Эммануэля Макрона о возможности ввода войск стран НАТО в Украину.
В Германии расследуют утечку разговора немецких офицеров
Олаф Шольц заявил, что власти Германии расследуют „очень серьезную утечку“. Накануне Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой, как утверждается, немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту. Читайте подробнее здесь.
„Я вынужден принимать кадровые решения“. Главком ВСУ Сырский посетил фронт и обещал поменять некоторых командиров
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что уже в течение трех дней находится на восточном фронте и по результатам его поездки некоторые командиры украинских подразделений лишатся должностей.
Его инспекция проходит во время наступления российской армии, которая недавно сумела взять под контроль город Авдеевка в Донецкой области и продолжает медленно двигаться вперед.
„В течение трех дней стало полностью понятно, почему при одинаковых показателях укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим — нет“, — написал Сырский в своем телеграм-канале.