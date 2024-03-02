ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (738-й день) | При ударе по Одессе частично разрушен жилой дом: погиб трехлетний ребенок и еще семь человек

В Одессе в результате атаки дронов погибли восемь человек

Ночью российские военные ударили по городу дронами-камикадзе „Шахед“. Всего, по данным ВСУ, по Одесской области было запущено восемь дронов, из которых семь удалось сбить. Последний врезался в многоэтажный дом; как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, один подъезд был разрушен до основания.

По последним данным властей, при обрушении подъезда многоэтажки погибли восемь человек. Среди погибших — трехмесячный младенец. Пострадали девять человек, в том числе один ребенок.

По данным ВСУ, в общей сложности ночью Украину атаковали 17 беспилотников „Шахед“. Из них 14 удалось сбить.

В Санкт-Петербурге беспилотник врезался в пятиэтажный дом

Повреждения получили 250 квартир, пострадали шесть человек. Читайте подробнее здесь.

Минобороны РФ прямо говорит об украинском беспилотнике над Ленинградской областью

Если местные власти и СМИ расплывчато говорили о „воздушной цели“ и даже о „неопознанном летающем объекте“ над Финским заливом, то в сообщении Министерства обороны России о связи с войной в Украине говорится прямо: „Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области“.

Отмечается, что это был БПЛА самолетного типа и сбит он был около 19:30 по московскому времени. В 19:32, как сообщала Росавиация, аэропорт „Пулково“ в области временно перестал принимать и отправлять рейсы.

Британская разведка: Россия, вероятно, приостановила полеты „летающих радаров“ A-50 около линии фронта

Британская военная разведка пишет в своей очередной сводке о событиях на фронте, что российские военные, вероятно, приостановили полеты A-50, известных как „летающие радары“, после потери второго такого самолета. По оценке разведслужбы, полеты не будут возобновлены пока армия РФ продолжает внутреннее расследование того, почему ей не удалось предотвратить потерю еще одного ценного самолета, и пытается найти способы борьбы с угрозой со стороны украинских сил ПВО.