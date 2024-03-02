02.03.2024, 11:06
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Клуб „Пантер“ проигрывает в первом матче серии плей-офф Открытого чемпионата Латвии (2:3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках первого матча четвертьфинальной серии Открытого чемпионата Латвии таллиннский клуб „Пантер“ сыграет с латвийской „Призмой“. Матч состоится в ледовом холле „Шкода“.
Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте хоккеистом „Призмы“ Эмильсом Эзитисом. На эту шайбу „Пантер“ сумел ответить лишь на старте второй двадцатиминутки, отличиться удалось Даниилу Фурсе. Вновь вывел гостей вперёд Эдийс Брахманис в конце этого же игрового отрезка.