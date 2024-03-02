Хоккей
02.03.2024, 11:06

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Клуб „Пантер“ проигрывает в первом матче серии плей-офф Открытого чемпионата Латвии (2:3)

 
ФОТО: HC Panter/Jäähokiliit | Delfi Meedia

Сегодня в рамках первого матча четвертьфинальной серии Открытого чемпионата Латвии таллиннский клуб „Пантер“ сыграет с латвийской „Призмой“. Матч состоится в ледовом холле „Шкода“.

Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте хоккеистом „Призмы“ Эмильсом Эзитисом. На эту шайбу „Пантер“ сумел ответить лишь на старте второй двадцатиминутки, отличиться удалось Даниилу Фурсе. Вновь вывел гостей вперёд Эдийс Брахманис в конце этого же игрового отрезка.

На 6-й минуте третьего периода Расмус Кийк сравнял счет, но через три минуты Эдийс Брахманис снова вывел гостей вперед.

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