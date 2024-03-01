ФОТО | „Флора“ начала защиту чемпионского титула с победы над дебютантом лиги
Действующий чемпион Эстонии по футболу таллиннская „Флора“ начала новый сезон Премиум-лиги с победы над дебютантом высшей лиги - „Нымме Юнайтед“ со счетом 2:0.
„Флора“ вышла вперед на 25-й минуте. Аллику получил много пространства на правом фланге и прострелил вдоль ворот на Маркуса Соометса, который переправил мяч в ворота. Перед самым перерывом второй мяч „Флоры“ забил нападающий Марк Андерс Лепик.
На первом матче нового сезона, который состоялся на таллиннской „Спортленд Арене“, присутствовало 1033 человека.
Расписание первого тура:
Суббота, 2 марта:
„Курессааре“ - „Нымме Калью“ 12:30
„Левадия“ - „Транс“ (Нарва) 14:30
Воскресенье, 3 марта:
„Калев“ - „Таммека“ 12:30
„Вапрус“ - „Пайде“ 14:30
В следующем туре „Флора“ дома встретится с таллиннским „Калевом“, а „Нымме Юнайтед“ на выезде с „Пайде“.
Турнирная таблица:
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