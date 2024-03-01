ФОТО | „Флора“ начала защиту чемпионского титула с победы над дебютантом лиги

„Флора“ вышла вперед на 25-й минуте. Аллику получил много пространства на правом фланге и прострелил вдоль ворот на Маркуса Соометса, который переправил мяч в ворота. Перед самым перерывом второй мяч „Флоры“ забил нападающий Марк Андерс Лепик.

На первом матче нового сезона, который состоялся на таллиннской „Спортленд Арене“, присутствовало 1033 человека.

Расписание первого тура:

Суббота, 2 марта:

„Курессааре“ - „Нымме Калью“ 12:30

„Левадия“ - „Транс“ (Нарва) 14:30

Воскресенье, 3 марта:

„Калев“ - „Таммека“ 12:30

„Вапрус“ - „Пайде“ 14:30

В следующем туре „Флора“ дома встретится с таллиннским „Калевом“, а „Нымме Юнайтед“ на выезде с „Пайде“.

Турнирная таблица:

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