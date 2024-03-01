ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (737-й день) | Le Monde: Франция думает над тем, чтобы разрешить своим спецназовцам пересекать границу Украины
Подводим итоги очередного дня войны.
Ограничения на газ не вошли в 13-й пакет санкций Евросоюза из-за разногласий лидеров стран ЕС
Об этом еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила на пресс-конференции в Баку, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.
«В Европейском союзе, чтобы ввести санкции, нужно единогласие. Каждый должен поддержать предложение. Это и стало причиной, почему до сих пор нет санкций против российского газа», — сказала Симсон (цитата по «Коммерсанту»).
Евросоюз объявил 13-й пакет санкций против России 23 февраля, ко второй годовщине полномаштабной войны в Украине. Под санкции попали 106 физических и 88 юридических лиц из России, а также компании из Индии, Казахстана, Китая, Сербии, Таиланда, Турции, Шри-Ланки.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В течение дня Вооруженные силы РФ нанесли шесть ракетных и 79 авиационных ударов, совершили 62 обстрела из систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Вооруженные силы Украины отразили российские атаки в районе населенных пунктов Донецкой области: Терны, Роздоловка, Богдановка, Андреевка, Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Золотая Нива, а также в районе Белогоровки Луганской области.
В течение суток авиация ВСУ нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
Подразделения ракетных войск поразили один район сосредоточения военной техники, два артиллерийских средствах, три пункта управления, три склада боеприпасов.
Российского мобилизованного приговорили к девяти с половиной годам за убийство мирного жителя в Херсонской области
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор по делу мобилизованного Владислава Старуна, которого в конце ноября приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Херсонской области, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на картотеку суда.
По версии следствия, убийство произошло в ночь на 22 апреля 2023 года в Каховском районе Херсонской области. Тогда Старун в состоянии алкогольного опьянения проник в дом к семье, где, как считал военный, жил человек, сотрудничавший с ВСУ. Войдя в дом, он не менее двух раз ударил этого человека кулаком по лицу, после чего, «будучи недовольным оказанным сопротивлением», выстрелил в него из автомата, говорится в апелляционном определении суда.
Согласно карточке дела, Старун был признан виновным в умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК) и незаконном проникновении в жилище с применением насилия или угроз (часть 2 статьи 139 УК). Срок был назначен путем частичного сложения наказаний (девять лет и год). Мобилизованного также лишили воинского звания. «Коммерсант» уточняет, что он был сержантом.
Военный написал явку с повинной, что суд учел как смягчающее обстоятельство. Также суд учел наличие у военного двух малолетних детей и «частичное возмещение морального вреда» пострадавшим. Отягчающим обстоятельством было признано то, что преступление было совершено в состоянии опьянения и с использованием оружия.
Le Monde: Франция думает над тем, чтобы разрешить своим спецназовцам пересекать границу Украины
Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины, утверждает французская газета Le Monde (статья доступна по подписке).
С самого начала полномасштабной войны в Украине, пишет издание, в Украине находились многочисленные тайные агенты западных спецслужб: дипломаты под прикрытием, „советники“, внедренные в украинские штабы, или спецназ всех типов. „Все союзные государства присутствуют в Украине. Это не боевые подразделения, но там присутствуют, например, представители всех спецслужб“, — заявил газете украинский дипломатический источник.
Официально Париж отрицает присутствие своих военных в Украине. По данным Le Monde, в Украине находятся сотрудники Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE), но „даже возможную смерть некоторых из них на данный момент можно правдоподобно отрицать“, отмечает газета.
МИД России потребовал от ФРГ объяснить разговор „немецких офицеров“ об ударе по Крымскому мосту, запись которого выложила Симоньян
„Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить“, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.
„Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины“, — добавила представитель МИД.
Главный редактор телеканала RT и агентства РИА Новости Маргарита Симоньян ранее сообщила, что получила от „товарищей в погонах“ аудиозапись, на которой якобы „офицеры бундесвера“ обсуждают возможные удары по Крымскому мосту. Около 20 минут назад Симоньян выложила запись с, как утверждается, этим разговором.
Путин издал указ о призыве в 2024 году на военные сборы граждан, пребывающих в запасе
Согласно документу, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации, Путин постановил призывать в 2024 году граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах, войсках нацгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
На основании указа мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов, после чего начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе, сообщает ТАСС, уточняя, что сборы российских граждан, находящихся в запасе, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно.
В Севастополе воздушная тревога, движение по Крымскому мосту остановлено
Назначенный Москвой губернатор Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развожаев в пятницу днем сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу.
Жителям рекомендовано пройти в укрытия. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Ранее сообщалось о перекрытии движения по Крымскому мосту.
„Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто“, — написал телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
В последний раз воздушная тревога объявлялась в Севастополе вечером 25 февраля.
Минобороны России сообщило о двух сбитых украинских дронах над Белгородской областью
Российские военные сообщили, что сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.
В ГУР подтвердили переговоры с Россией о передаче тел военнопленных — „Укринформ“
„Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76. Работа в этом направлении ведется“, — сообщил изданию „Укринформ“ представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Ранее российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила госагентству „РИА Новости“, что Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области 24 января.
Минобороны России сообщало, что на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена.
Украинская разведка подтвердила, что в тот день действительно готовился обмен между военнопленными, заявив при этом, что не может сказать, кто находился на борту упавшего самолета.
Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины расследовать обстоятельства падения самолета, а Главному управлению разведки МОУ — выяснить судьбу всех пленных.
Минобороны России сообщило о четырех сбитых дронах
Российское Минобороны сообщило, что минувшей ночью сбило четыре беспилотника над Белгородской и Нижегородской областями.
„Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области“, — заявили в ведомстве.
В ночь на среду российские власти также заявляли об одном сбитом дроне в Белгородской области.
По материалам Meduza и BBC News Русская служба.
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