ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (736-й день) | Le Monde: Франция думает над тем, чтобы разрешить своим спецназовцам пересекать границу Украины

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор по делу мобилизованного Владислава Старуна, которого в конце ноября приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Херсонской области, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на картотеку суда.

В течение дня Вооруженные силы РФ нанесли шесть ракетных и 79 авиационных ударов, совершили 62 обстрела из систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Евросоюз объявил 13-й пакет санкций против России 23 февраля, ко второй годовщине полномаштабной войны в Украине. Под санкции попали 106 физических и 88 юридических лиц из России, а также компании из Индии, Казахстана, Китая, Сербии, Таиланда, Турции, Шри-Ланки.

«В Европейском союзе, чтобы ввести санкции, нужно единогласие. Каждый должен поддержать предложение. Это и стало причиной, почему до сих пор нет санкций против российского газа», — сказала Симсон (цитата по «Коммерсанту»).

Об этом еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила на пресс-конференции в Баку, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 22 апреля 2023 года в Каховском районе Херсонской области. Тогда Старун в состоянии алкогольного опьянения проник в дом к семье, где, как считал военный, жил человек, сотрудничавший с ВСУ. Войдя в дом, он не менее двух раз ударил этого человека кулаком по лицу, после чего, «будучи недовольным оказанным сопротивлением», выстрелил в него из автомата, говорится в апелляционном определении суда.

Согласно карточке дела, Старун был признан виновным в умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК) и незаконном проникновении в жилище с применением насилия или угроз (часть 2 статьи 139 УК). Срок был назначен путем частичного сложения наказаний (девять лет и год). Мобилизованного также лишили воинского звания. «Коммерсант» уточняет, что он был сержантом.

Военный написал явку с повинной, что суд учел как смягчающее обстоятельство. Также суд учел наличие у военного двух малолетних детей и «частичное возмещение морального вреда» пострадавшим. Отягчающим обстоятельством было признано то, что преступление было совершено в состоянии опьянения и с использованием оружия.

Le Monde: Франция думает над тем, чтобы разрешить своим спецназовцам пересекать границу Украины

Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины, утверждает французская газета Le Monde (статья доступна по подписке).

С самого начала полномасштабной войны в Украине, пишет издание, в Украине находились многочисленные тайные агенты западных спецслужб: дипломаты под прикрытием, „советники“, внедренные в украинские штабы, или спецназ всех типов. „Все союзные государства присутствуют в Украине. Это не боевые подразделения, но там присутствуют, например, представители всех спецслужб“, — заявил газете украинский дипломатический источник.