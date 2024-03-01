ВИДЕО | В Ида-Вирумаа назвали школу, которая скоро останется без гимназии

„Школьная сеть Алутагуской волости будет реорганизована. В том смысле, что Ийзакуская гимназия прекратит свою деятельность. Конечно, мы дадим в этом году 12-й класс закончить. Еще год, это значит нынешний 11-й тоже закончит гимназию, но 10-й уже в нашей школе не закончат. У нас в 10-м классе два человека, и мы будем работать с этими учениками, и с их родителями, чтобы предоставить им возможность перейти в какую-нибудь другую гимназию, которую они выберут“, - сказал Кулламяги.