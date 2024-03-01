ВИДЕО | В Ида-Вирумаа назвали школу, которая скоро останется без гимназии

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Волостное собрание Алутагузе приняло решение о закрытии гимназической ступени в школе Ийзаку, в которой на данный момент учится всего 19 учеников, передает rus.err.
С нового учебного года не будет проводиться набор в 10-й класс Ийзакуской гимназии. По словам председателя волостного собрания Алутагузе Марека Кулламяги, закрытие гимназической ступени - непростой и болезненный процесс и понадобилось время, чтобы принять решение, передает „Актуальная камера“.
„Школьная сеть Алутагуской волости будет реорганизована. В том смысле, что Ийзакуская гимназия прекратит свою деятельность. Конечно, мы дадим в этом году 12-й класс закончить. Еще год, это значит нынешний 11-й тоже закончит гимназию, но 10-й уже в нашей школе не закончат. У нас в 10-м классе два человека, и мы будем работать с этими учениками, и с их родителями, чтобы предоставить им возможность перейти в какую-нибудь другую гимназию, которую они выберут“, - сказал Кулламяги.
На данный момент в волости Алутагузе две основные школы и одна гимназия, где в общей сложности учится почти 400 учеников.
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