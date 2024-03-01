За рубежом
01.03.2024, 14:52

Такие фигуры как Навальный дают людям ощущение ложного спокойствия: психолог рассказал, почему люди не вышли на митинги после смерти политика

 
Анна Тамм
Alexei Navalny tributes in London on day of funeral
Alexei Navalny tributes in London on day of funeral
ФОТО: Vuk Valcic | � 2024 by ZUMA Press Wire Service/Scanpix

Сегодня в Москве состоялись похороны российского политика Алексея Навального. Оппозиционер умер 16 февраля в колонии „Полярный волк“. Матери Навального заявили, что причины его смерти — „естественные“, однако соратники Алексея в этом сомневаются. Что же означает смерть политика для простых людей и почему в России не начались митинги? Об этом рассуждает таллиннский психолог Никита Григорьев.

Был ли Навальный выгоден власти?

Как вы думаете, в какой ситуации у вас больше шансов, что в случае беды вам придут на помощь - когда вокруг вас 10 человек или когда всего 1? Конечно, 10 - ответите вы. И будете неправы. Был даже такой эксперимент - на созвоне по Zoom один из участников изображал сердечный приступ. В тех группах, где в звонке участвовало более 5 человек, помощи приходилось ждать дольше всего. Люди сидели и не знали, что делать. Срабатывал очень простой механизм - люди думали, что кто-то другой точно поможет. Если же это был звонок один на один, то человек моментально делал какие-то шаги. В нас встроен подсознательный механизм перекладывания ответственности. Мы верим, что за нас кто-то сделает то, что нужно.

RusDelfi
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