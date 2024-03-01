01.03.2024, 14:52
Такие фигуры как Навальный дают людям ощущение ложного спокойствия: психолог рассказал, почему люди не вышли на митинги после смерти политика
ФОТО: | � 2024 by ZUMA Press Wire Service/Scanpix
Сегодня в Москве состоялись похороны российского политика Алексея Навального. Оппозиционер умер 16 февраля в колонии „Полярный волк“. Матери Навального заявили, что причины его смерти — „естественные“, однако соратники Алексея в этом сомневаются. Что же означает смерть политика для простых людей и почему в России не начались митинги? Об этом рассуждает таллиннский психолог Никита Григорьев.