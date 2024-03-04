В прошлом году на консультационный телефон семейных врачей звонили в среднем более 800 раз в день
В 2023 году помощью круглосуточной линии инфотелефона семейных врачей 1220 воспользовался 41 процент жителей Эстонии. В прошлом году на консультационную линию звонили почти 300 000 раз, что в среднем составляет более 800 звонков в день.
По словам Дианы Тимошовой, руководителя первичной медицинской службы фирмы-оператора инфотелефона семейных врачей Confido, являющейся партнером Кассы здоровья, стоит знать, что на номер 1220 можно позвонить, если вас беспокоят, например, вирусные инфекции верхних дыхательных путей, аллергические реакции, обострения хронических заболеваний, травмы и легкие травмы. Вы также можете получить помощь консультантов инфолинии, если вам нужно продлить рецепт или сделать запись о начале заболевания на Портале здоровья, чтобы открыть лист нетрудоспособности.
„По данному инфотелефону можно круглосуточно получить медицинскую консультацию как на эстонском, так и русском языках. Звонить можно и из другой страны. Мы также предлагаем консультации на английском языке каждый день с 15:00 до 17:00. На консультационной линии работают семейные врачи и медсестры, которые помогают выяснить серьезность проблемы и дают рекомендации, с которых следует начинать при решении проблем со здоровьем», — говорит Тимошова, объясняя, что инфотелефон семейных врачей особенно важен, когда семейный врач не доступен.
«В колл-центре службы инфотелефона 1220 работают 33 медиков, большинство из которых ежедневно работают семейным врачом, семейной медсестрой, в отделении неотложной помощи или в бригаде скорой помощи. Все консультанты имеют медицинское образование и богатый опыт работы.
По данным исследования Kantar Emor, почти половина населения Эстонии слышала о телефоне 1220, но не звонила на нее, а 11 процентов вообще о ней не слышали. С 2019 года количество звонящих на инфотелефон выросло почти на десятую часть, на столько же выросла популярность инфотелефона в целом.
Об инфотелефоне семейных врачей не слышали и не пользовались чаще мужчины, люди других национальностей, люди без детей и люди без члена семьи, нуждающегося в постоянном уходе.
"Инфолиния семейных врачей приходит на помощь в случаях, когда звонящий хочет знать, должен ли он в связи с данной проблемой обратиться в отделение неотложной помощи, к семейному врачу или медсестре или может справиться с проблемой домашними средствами. Во-вторых, инфотелефоном можно воспользоваться, когда проблемы со здоровьем возникают в нерабочее время, в выходные или праздничные дни. Кроме того, консультанты инфолинии помогают детским учреждениям и учреждениям по уходу, если в них не работает собственный медицинский работник", - отмечает Тимошова.
Наиболее распространенные проблемы, с которыми обращаются на инфолинию, связаны с вирусными заболеваниями и облегчением их симптомов. У многих также возникают вопросы, связанные с организацией системы здравоохранения. Например, по инфолинии также можно получить информацию о том, как сменить семейного врача, к какому врачу-специалисту обратиться, как составить декларацию о состоянии здоровья и т. д. Услуги консультаций также доступны и людям с нарушениями слуха и речи через специальные возможности на сайте www.1220.ee.
При звонке на инфолинию медицинский работник, проводящий консультацию, может с согласия звонящего просмотреть его медицинские данные, чтобы предложить персонализированную медицинскую консультацию. По данным Кассы здоровья, в прошлом году наибольшую долю персональных консультаций составили консультации, связанные с желанием получить рецепт на лекарство. В 2023 году таких запросов было 4640, или 48% от всех персонифицированных консультаций. В 4282 случаях (в 44%) поступали запросы о необходимости открытия листа нетрудоспособности в Портале здоровья.
Эксперты инфотелефона 1220 тесно сотрудничают с Центром тревоги. При необходимости семейный врач переведет вызов непосредственно в службу скорой помощи, если человеку потребуется немедленное медицинское вмешательство. И наоборот, Центр тревоги также может перенаправлять звонки на инфолинию семейных врачей, если окажется, что звонящему просто нужна медицинская консультация.
В марте Касса здоровья начнет информационную кампанию об инфолинии семейных врачей 1220, цель которой – повысить осведомленность жителей Эстонии о существовании круглосуточной инфолинии и предлагаемых ею услугах. Служба анонимной консультации работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Служба персональной консультации работает по будням с 8:00 до 22:00, а по выходным - круглосуточно. На инфолинию семейных врачей 1220 можно позвонить из-за границы по телефону +372 634 6630.
*При звонке на номер 1220 всегда действует стандартный тариф на услугу звонка и цена определяется согласно прейскуранту телефонного оператора звонящего. Звонки на длинный номер инфолинии +372 634 6630 бесплатны, если количество минут укладывается в договор, предлагаемый вашим телефонным оператором. Подробная информация на сайте 1220.ee.