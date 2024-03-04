В прошлом году на консультационный телефон семейных врачей звонили в среднем более 800 раз в день

По словам Дианы Тимошовой, руководителя первичной медицинской службы фирмы-оператора инфотелефона семейных врачей Confido, являющейся партнером Кассы здоровья, стоит знать, что на номер 1220 можно позвонить, если вас беспокоят, например, вирусные инфекции верхних дыхательных путей, аллергические реакции, обострения хронических заболеваний, травмы и легкие травмы. Вы также можете получить помощь консультантов инфолинии, если вам нужно продлить рецепт или сделать запись о начале заболевания на Портале здоровья, чтобы открыть лист нетрудоспособности.

„По данному инфотелефону можно круглосуточно получить медицинскую консультацию как на эстонском, так и русском языках. Звонить можно и из другой страны. Мы также предлагаем консультации на английском языке каждый день с 15:00 до 17:00. На консультационной линии работают семейные врачи и медсестры, которые помогают выяснить серьезность проблемы и дают рекомендации, с которых следует начинать при решении проблем со здоровьем», — говорит Тимошова, объясняя, что инфотелефон семейных врачей особенно важен, когда семейный врач не доступен.

«В колл-центре службы инфотелефона 1220 работают 33 медиков, большинство из которых ежедневно работают семейным врачом, семейной медсестрой, в отделении неотложной помощи или в бригаде скорой помощи. Все консультанты имеют медицинское образование и богатый опыт работы.

По данным исследования Kantar Emor, почти половина населения Эстонии слышала о телефоне 1220, но не звонила на нее, а 11 процентов вообще о ней не слышали. С 2019 года количество звонящих на инфотелефон выросло почти на десятую часть, на столько же выросла популярность инфотелефона в целом.

Об инфотелефоне семейных врачей не слышали и не пользовались чаще мужчины, люди других национальностей, люди без детей и люди без члена семьи, нуждающегося в постоянном уходе.