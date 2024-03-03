Экономика
03.03.2024, 11:58

ГРАФИКА | Центробанк: Экономика Эстонии завершила 2023 год хуже, чем было ожидаемо

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Александр Маляренко
экономист и аналитик данных
ФОТО: Efired | Shutterstock

Состояние экономики Европейского союза в 2023 году оказалось далеко от идеального, однако, несмотря на трудности, сохраняется позитивный взгляд на будущее. В последний месяц прошлого года центральные банки Эстонии, Латвии и Литвы представили свой анализ текущего состояния и прогнозы развития экономики в Балтийских странах. В каком направлении по мнению банкиров она движется? ВВП, инфляция, заработная плата: какие перспективы видят центробанки Балтийских стран?

Экономика Эстонии завершила 2023 год хуже, чем было ожидаемо. По мнению Центрального банка Эстонской Республики, спад экономики оказался более продолжительным из-за неблагоприятного состояния ключевых экспортных рынков и снижения конкурентоспособности. Несмотря на некоторое смягчение падения за счет внутреннего спроса и инвестиций, их положительного влияния оказалось недостаточно.

Негативные оценки банка основаны на результатах экономики Эстонии в третьем квартале, где рецессия затронула множество отраслей. Основная часть сокращения ВВП в третьем квартале пришлась на сектора, тесно связанные с экспортом, такие как производство, транспорт и складирование. Кроме того, добавленная стоимость сократилась в секторе деловых услуг и в секторе информации и коммуникаций, который являлся важным фактором роста экономики в последнем десятилетии. В то время как розничная торговля и области, связанные с государственным сектором, продолжали демонстрировать позитивные тенденции.

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