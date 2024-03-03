ГРАФИКА | Центробанк: Экономика Эстонии завершила 2023 год хуже, чем было ожидаемо(14)
Состояние экономики Европейского союза в 2023 году оказалось далеко от идеального, однако, несмотря на трудности, сохраняется позитивный взгляд на будущее. В последний месяц прошлого года центральные банки Эстонии, Латвии и Литвы представили свой анализ текущего состояния и прогнозы развития экономики в Балтийских странах. В каком направлении по мнению банкиров она движется? ВВП, инфляция, заработная плата: какие перспективы видят центробанки Балтийских стран?
Экономика Эстонии завершила 2023 год хуже, чем было ожидаемо. По мнению Центрального банка Эстонской Республики, спад экономики оказался более продолжительным из-за неблагоприятного состояния ключевых экспортных рынков и снижения конкурентоспособности. Несмотря на некоторое смягчение падения за счет внутреннего спроса и инвестиций, их положительного влияния оказалось недостаточно.