ГРАФИКА | Центробанк: Экономика Эстонии завершила 2023 год хуже, чем было ожидаемо

Экономика Эстонии завершила 2023 год хуже, чем было ожидаемо. По мнению Центрального банка Эстонской Республики, спад экономики оказался более продолжительным из-за неблагоприятного состояния ключевых экспортных рынков и снижения конкурентоспособности. Несмотря на некоторое смягчение падения за счет внутреннего спроса и инвестиций, их положительного влияния оказалось недостаточно.

Негативные оценки банка основаны на результатах экономики Эстонии в третьем квартале, где рецессия затронула множество отраслей. Основная часть сокращения ВВП в третьем квартале пришлась на сектора, тесно связанные с экспортом, такие как производство, транспорт и складирование. Кроме того, добавленная стоимость сократилась в секторе деловых услуг и в секторе информации и коммуникаций, который являлся важным фактором роста экономики в последнем десятилетии. В то время как розничная торговля и области, связанные с государственным сектором, продолжали демонстрировать позитивные тенденции.