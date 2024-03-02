Союз страховых обществ: экстремальная погода иногда увеличивает число инцидентов в 40 раз - до пары сотен в день

По словам менеджера EKsL по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, экстремальные погодные условия увеличивают количество инцидентов в рамках страхования ответственности и размер убытков. „Частота и размеры ущерба от стихийных бедствий растут во всем мире. Поскольку штормы год от года становятся все более интенсивными, увеличивается как количество инцидентов в рамках страхования ответственности, так и масштабы повреждений“, сказала Рейметс.

„Если самой распространенной причиной инцидента в рамках страхования ответственности в квартирах является прорыв трубы, значительная часть соответствующих страховых случаев в частных и многоквартирных домах связана со штормом. Многие инциденты в рамках страхования ответственности происходят, когда поваленное ветром дерево или летящие предметы наносят ущерб чужому имуществу, например, автомобилю, террасе соседа, крыше дома или теплице. Бывало и так, что оторванные ветром куски кровли или сдутые с крыши солнечные панели попадали в соседский сад“ пояснила Рейметс, добавив, что инциденты в рамках страхования ответственности происходят реже, чем инциденты в рамках страхования жилья, но убытки по первым выше.

Средний ущерб в рамках страхования связанной с жильем ответственности составляет 1800 евро, что почти на пятую часть выше, чем средний ущерб в рамках страхования жилья.

По словам менеджера Swedbank по страхованию рисков Лийны Лакс, последний сильный шторм был в начале октября прошлого года. „Только мы возместили убытки на общую сумму более 550 000 евро в рамках страхования жилья. Большинство ущерба в рамках страхования ответственности было связано с падением деревьев. Например, одно упавшее дерево повредило крышу соседнего дома и нанесло ущерб на сумму более 16 000 евро“, сказала Лакс.

„В одном случае в октябре прошлого года ураган сорвал крепления солнечных панелей. Разлетевшиеся солнечные панели повредили не только постройки клиента, но и стену соседского дома и крышу гаража. Страховка покрыла ущерб в размере 4100 евро“, пояснила Лакс.