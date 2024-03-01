Футбольный клуб „Нымме Калью“ арендовал защитника из второго итальянского дивизиона
„Нымме Калью“ объявил о переходе 19-летнего хорватского защитника Роко Вукушича из клуба итальянской Серии „Б“ „Модена“.
Хорват, уроженец Шибеника, начал свою карьеру в 14 лет в молодежной команде „Сплит“. В прошлом году он перешел в „Модену“, но так и не смог дебютировать в итальянской Серии „Б“. Контракт Вукушича с „Калью“ рассчитан до конца июня.
„Нам нужен был еще один игрок в линию защиты, и в лице Роко мы нашли нужного нам игрока, который соответствует нашим потребностям. Мы можем встретить новый сезон со спокойным сердцем, потому что у нас теперь есть опыт, молодость, скорость, конкуренция и достаточная глубина состава“, - прокомментировал главный тренер „Калью“ Никита Андреев.
Уже в эту субботу „Калью“ начинает новый сезон матчем с „Курессааре“.