ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (736-й день) | Министр обороны США: Если Украина проиграет, НАТО будет воевать с Россией

Тендровская коса — длинный узкий остров в Черном море рядом с побережьем Херсонской области. Российские военные издания пишут, что в случае захвата косы ВСУ смогли бы наносить удары по оккупированной части Херсонской области (длина острова — около 65 км) и северо-западной части аннексированного Крыма.

Российский провластный канал Mash утверждает, что украинские военные пытались высадиться на Тендровской косе в оккупированной части Херсонской области на пяти лодках. В результате боя российские военные якобы подбили четыре лодки, пятой удалось уплыть. По данным Mash, погибли не менее 20 украинских военнослужащих. „В результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен“, — утверждает Минобороны России.

Силы специальных операций (ССО) ВСУ сообщили о гибели военнослужащих 73-го морского центра специальных операций в ночь на четверг. Z-каналы утверждают, что погибшие пытались десантироваться на Тендровской косе в Херсонской области, пишет BBC .

По словам главкома, ситуация на передовой остается сложной. „Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердычи, Красногоровка“, — написал Сырский в своем телеграм-канале.

Таким образом, согласно заявлениям украинских военных, за последние три дня были сбиты пять российских самолетов. „Возможно, Воздушные силы ВСУ передали некоторые американские пусковые установки Patriot мобильным группам ПВО, которые способны быстро передвигаться вбл изи от [примерно тысячекилометровой] линии фронта и наносить удары по российск им самолетам ракетами PAC-2 […]. Затем они быстро меняют расположение и таким образом уходят от ко нтрударов“, — пишут эксперты Forbes.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два самолета Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Россия данную информацию не комментировала. Ранее в четверг Олещук сообщал о еще одном сбитом самолете.

Ранее с подобным заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В частности, он отметил, что ни один из вариантов помощи Украине нельзя отклонять без обсуждения.

„Я думаю, что этим мы также пошлем сигнал России, что не исключаем различных вещей. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла эту войну“, — добавила Каллас.

По ее словам, лидеры западных стран должны обсудить все возможности за „закрытыми дверями“, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине, пишет Meduza.

Главнокомандующий уточнил, что ожесточенные бои продолжаются в районах Вербового и Работино, которые ВС РФ пытаются вернуть под свой контроль, пишет Meduza. Также Сырский сообщил, что обнаружил „у отдельных командиров просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях“. „Мною были приняты все меры по исправлению ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов“, — добавил он.

Помимо этого, главком отметил военнослужащих 3-й отдельной штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад, которые, по словам Сырского, выбили противника с окраин Орловки.

Украина видит риск прорыва Россией обороны к лету.

„Украинские чиновники обеспокоены тем, что к лету российские войска могут набрать значительные обороты, если их союзники не смогут увеличить поставки боеприпасов, по словам человека, знакомого с их анализом“, пишет Strana.ua со ссылкой на Bloomberg. По его данным, оценки Украины и Запада по ситуации на фронте уже несколько недель „становятся все более мрачными“ по мере захвата Россией инициативы на линии фронта и задержек с американской помощью.

Падение Авдеевки и нескольких близлежащих деревень усиливает опасения, что оборона Киева „может не выдержать“.“Украина может начать проигрывать войну уже в этом году“, - заявил Майкл Кофман, специалист по России и Украине из Фонда Карнеги за международный мир. „Украина может начать проигрывать войну уже в этом году“, - заявил Майкл Кофман, специалист по России и Украине из Фонда Карнеги за международный мир.

В зависимости от результатов нынешней кампании Россия будет решать, продолжать ли медленное, точечное наступление или накапливать ресурсы для более масштабного удара, чтобы прорвать украинские рубежи этим летом, говорит источник.