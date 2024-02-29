ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (736-й день) | Министр обороны США: Если Украина проиграет, НАТО будет воевать с Россией
Подводим итоги очередного дня войны.
За прошедшие сутки (28.02) российские войска обстреляли территорию десяти украинских областей, сообщил в четверг утром медиацентр Минобороны Украины.
В общей сложности были атакованы 72 населенных пункта и 99 объектов инфраструктуры. Войска РФ применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
В ВСУ сообщили о гибели бойцов элитного украинского спецназа
Силы специальных операций (ССО) ВСУ сообщили о гибели военнослужащих 73-го морского центра специальных операций в ночь на четверг. Z-каналы утверждают, что погибшие пытались десантироваться на Тендровской косе в Херсонской области, пишет BBC.
Согласно сообщению Генштаба ВСУ, бойцы погибли, „обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи“. Подробностей в ВСУ не раскрыли.
Российский провластный канал Mash утверждает, что украинские военные пытались высадиться на Тендровской косе в оккупированной части Херсонской области на пяти лодках. В результате боя российские военные якобы подбили четыре лодки, пятой удалось уплыть. По данным Mash, погибли не менее 20 украинских военнослужащих. „В результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен“, — утверждает Минобороны России.
Тендровская коса — длинный узкий остров в Черном море рядом с побережьем Херсонской области. Российские военные издания пишут, что в случае захвата косы ВСУ смогли бы наносить удары по оккупированной части Херсонской области (длина острова — около 65 км) и северо-западной части аннексированного Крыма.
ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня по построению российских военных в Еленовке Донецкой области.
По данным ВСУ погибли 19 российских военных, среди них - заместитель командира подразделения. Еще 12 человек ранены, включая командира, пишет Deutsche Welle.
Кая Каллас заявила, что нельзя исключать отправку войск западных стран в Украину
Лидеры стран Запада не должны исключать возможность отправки сухопутных войск в Украину, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в комментарии Politico.
По ее словам, лидеры западных стран должны обсудить все возможности за „закрытыми дверями“, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине, пишет Meduza.
„Я думаю, что этим мы также пошлем сигнал России, что не исключаем различных вещей. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла эту войну“, — добавила Каллас.
Ранее с подобным заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В частности, он отметил, что ни один из вариантов помощи Украине нельзя отклонять без обсуждения.
В ВСУ объявили, что сбили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34
Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два самолета Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Россия данную информацию не комментировала. Ранее в четверг Олещук сообщал о еще одном сбитом самолете.
Таким образом, согласно заявлениям украинских военных, за последние три дня были сбиты пять российских самолетов. „Возможно, Воздушные силы ВСУ передали некоторые американские пусковые установки Patriot мобильным группам ПВО, которые способны быстро передвигаться вблизи от [примерно тысячекилометровой] линии фронта и наносить удары по российским самолетам ракетами PAC-2 […]. Затем они быстро меняют расположение и таким образом уходят от контрударов“, — пишут эксперты Forbes.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на авдеевском направлении.
По словам главкома, ситуация на передовой остается сложной. „Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердычи, Красногоровка“, — написал Сырский в своем телеграм-канале.
Главнокомандующий уточнил, что ожесточенные бои продолжаются в районах Вербового и Работино, которые ВС РФ пытаются вернуть под свой контроль, пишет Meduza. Также Сырский сообщил, что обнаружил „у отдельных командиров просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях“. „Мною были приняты все меры по исправлению ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов“, — добавил он.
Помимо этого, главком отметил военнослужащих 3-й отдельной штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад, которые, по словам Сырского, выбили противника с окраин Орловки.
Украина видит риск прорыва Россией обороны к лету.
„Украинские чиновники обеспокоены тем, что к лету российские войска могут набрать значительные обороты, если их союзники не смогут увеличить поставки боеприпасов, по словам человека, знакомого с их анализом“, пишет Strana.ua со ссылкой на Bloomberg. По его данным, оценки Украины и Запада по ситуации на фронте уже несколько недель „становятся все более мрачными“ по мере захвата Россией инициативы на линии фронта и задержек с американской помощью.
Падение Авдеевки и нескольких близлежащих деревень усиливает опасения, что оборона Киева „может не выдержать“.“Украина может начать проигрывать войну уже в этом году“, - заявил Майкл Кофман, специалист по России и Украине из Фонда Карнеги за международный мир. „Украина может начать проигрывать войну уже в этом году“, - заявил Майкл Кофман, специалист по России и Украине из Фонда Карнеги за международный мир.
В зависимости от результатов нынешней кампании Россия будет решать, продолжать ли медленное, точечное наступление или накапливать ресурсы для более масштабного удара, чтобы прорвать украинские рубежи этим летом, говорит источник.
Стратегия Украины заключается в том, чтобы попытаться как можно дольше удерживать линию фронта до второй половины года, когда она сможет получить истребители F-16, а Запад нарастит производство боеприпасов. Это позволит Киеву спланировать еще одно возможное контрнаступление в 2025 году.
Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.
В своей речи он заявил, что „спецоперацию“ войск РФ в Украине поддержало „абсолютное большинство россиян“. Войну в Украине президент назвал „праведной борьбой за суверенитет и свою безопасность“ России. Он также подчеркнул, что Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела.
Помимо этого, он отметил, что ВС РФ перехватили инициативу на поле боя, а за время войны российские военные приобрели „колоссальный опыт“. Президент также заявил успешных испытаниях и применении новых вооружений. После этого он объявил минуту молчания в память погибших военных, которая продлилась около 20 секунд.
„Каждое мое слово — взвешенное“. Макрон заявил, что говорил о западных войсках в Украине всерьез
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что его заявление о возможности отправки в Украину западных войск было вполне продуманным и серьезным, пишет BBC.
В начале недели Макрон не исключил, что на помощь Киеву могут направиться войска стран НАТО. Эти слова вызвали крайне резкую реакцию Москвы, а представители ведущих западных государств, в том числе США и Германии, заявили, что планов отправить их военных на украинский фронт нет. „Это все довольно серьезные вопросы, каждое слово, которое я говорю по этой проблеме, — взвешенное, продуманное и соразмерное“, — заявил президент Франции журналистам. От дальнейших комментариев он отказался.
Вскоре после заявлений Макрона министр обороны и глава МИД Франции заявили, что лидер страны имел в виду отправку войск без „перехода порога войны“, то есть западные военнослужащие могут заниматься обучением ВСУ, помощью с лечением или кибербезопасностью.
Глава военной разведки Украины Буданов подтвердил, что Россия получила доступ к планам украинского контрнаступления
«Я не собираюсь говорить больше, чем президент», — заявил Буданов в ответ на вопрос об утечке планов. — У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что планы стали известны РФ. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры».
По словам Буданова, Россия «была бы очень рада» заморозить войну на текущем этапе. Он считает, что РФ «праздновала бы победу», если бы Украина признала захваченные территории страны российскими. «Этого никогда не произойдет», — добавил глава военной разведки Украины.
„Если Украина проиграет, НАТО будет воевать с Россией“
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в случае поражения Украины войскам НАТО придется вступить в прямое военное столкновение с Россией. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.
„Если Украина проиграет, Путин не остановится, он продолжит атаковать суверенную территорию своих соседей. Если вы балтийское государство, вы действительно беспокоитесь о том, будете ли вы следующим. Потому что они знают, на что способен Путин. И, честно говоря, если Украина проиграет, я действительно считаю, что НАТО будет воевать с Россией“, — сказал глава Пентагона.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала заявление Остина. „Теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон“, — написала она в телеграм-канале.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В течение суток произошли 73 боевых столкновения. Войска РФ нанесли два ракетных и 79 авиационных ударов, совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
На купянском направлении силы обороны Украины отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался выбить войска ВСУ с занимаемых позиций.
На лиманском направлении ВСУ отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где войска РФ пытались прорвать украинскую оборону.
На бахмутском направлении силами обороны отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области, где военные РФ пытались улучшить свое тактическое положение.
На авдеевском направлении защитниками ВСУ отражены 22 атаки противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где военные РФ при поддержке авиации 22 раза пытались прорвать украинскую оборону.
На ореховском направлении ВСУ отразили атаку противника в районе Работино Запорожской области.
На херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток предприняты четыре попытки штурма позиций украинских войск.
В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили три истребителя-бомбардировщика Су-34.
Ракетные войска нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, трем реактивным системам залпового огня БМ-21 „Град“, складу боеприпасов, средству радиоэлектронной борьбы противника.
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