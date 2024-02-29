Находящегося в международном розыске Промеса не пустили на борт в Дубае

Футболист московского „Спартака“ Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ в Санкт-Петербург. Он был задержан на погранконтроле в дубайском аэропорту „Аль-Мактум“ и уже несколько часов находится в отделении полиции.

В ОАЭ Промес находился на сборах „Спартака“. Сегодня команда должна была улететь в Санкт-Петербург. На борт пустили всех, кроме Квинси. По данным „Базы“, вместе с ним остались сотрудники службы безопасности команды. Причина задержания пока неизвестна.

14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде 1370 кг кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита Промеса подала апелляцию. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Ранее Квинси был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на своего брата.

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