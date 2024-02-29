ВИДЕО | ЮЧМ по фигурному катанию: Арлет Леванди установил личный рекорд, а Элина Гойдина в пятерке лучших

Леванди установил личный рекорд, набрав в короткой программе 75,43 балла. Его предыдущий рекорд составлял 75,10 балла.

После короткой программы лидирует южнокореец Со Мингю (80,58), за ним следуют француз Франсуа Пито (78,79) и словак Адам Хагара (78,09), занимающий третье место. Таким образом, Леванди отделяет от медали всего 2,59 балла.

Короткая программа Леванди на видео начинается с 5.05.53:

Другой представитель Эстонии Егор Марченко занял 34-е место в короткой программе, набрав 51,90 балла. Всего в соревнованиях участвовал 41 спортсмен.

Произвольная программа состоится в субботу. Леванди выйдет на лед 16-м.

В женской произвольной программе представительница Эстонии Элина Гойдина заняла пятое место. 13-летняя фигуристка набрала 63,03 балла. Ее опережает южнокорейская фигуристка Син Джиа (73,48 балла), японки Симада Мао (72,60) и Икура Кусида (66,61), а также финка Иида Кархунен (64,64).

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