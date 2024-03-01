ОНЛАЙН-БЛОГ | Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Начались задержания

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Оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии „Полярный волк“. По словам ведомства, ему стало плохо после прогулки. Он потерял сознание, врачи не смогли его реанимировать. Матери Навального заявили, что причины его смерти — „естественные“. Ранее власти говорили про „синдром внезапной смерти“.

22 февраля мать Алексея Навального Людмила рассказала, что следствие требует похоронить ее сына тайно. „Они шантажируют меня, ставят мне условия — где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно“, - сказала она. Соратники Навального сообщали, что им не удается договориться о месте прощания с политиком, так как администрации всех подходящих для этого помещений ответили отказом под разными предлогами.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила 28 февраля, что отпевание политика состоится в церкви иконы Божией Матери „Утоли моя печали“ в Марьино 1 марта в 14:00 (в 13:00 по эстонскому времени). Похороны политика пройдут на Борисовском кладбище. Ярмыш рассказала, что похороны планировалось провести 29 февраля, но договориться о месте захоронения и прощания не удалось. Соратники Навального предполагают, что власти сделали все возможное, чтобы похороны не прошли в тот день, когда президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию.