„Бросай пить - вставай на лыжи“: в ходе обращения к Федеральному собранию Путин вспоминал шутки и пригрозил Западу

В ходе выступления Путин традиционно заявил, что „не мы начали эту войну на Донбассе, но мы ее закончим, чтобы искоренить нацизм“, „РФ никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела“, а „стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности“.

Также Путин отреагировал на опасения со стороны европейских стран, что на них могут напасть. Заверил, что это неправда, однако тут же прибегнул к угрозам. „Говорят, что Россия собирается напасть на Европу - несут бред. А сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории. Теперь заговорили о возможности отправки своих контингентов на территорию Украины. Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для них будут гораздо трагичнее“.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным, если военные альянса будут отправлены на территорю Украины.

Также Путин высказадся по поводу „традиционных ценностей“. По его словам, главное предназначение семьи — это рождение и воспитание детей, продолжение семьи, а США толкают целые народы к вымиранию и вырождению. Таким образом Путин подошел в к проблеме бедности - он сообщил, что по итогам прошлого года количество людей за чертой бедности составило 13,5 млн человек. Несмотря на то, что буквально несколько минут назад Путин призывал россиян создавать многодетные семьи, он признал, что проблема бедности затрагивает 9% населения, а среди многодетных семей — более 30%. Впрочем, он заверил, что теперь-то все изменится, и анонсировал меры по поддержке семей с детьми.

Не обошлось и без странных поговорок, которые Путин так любит вставлять в свою речь. „Каждый помнит эту шутку: „Бросай пить — вставай на лыжи“. Вот сейчас самое время“ - заявил Путин, говоря о важности спорта и здравоохранении.