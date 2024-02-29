ФОТО | ЮЧМ по биатлону в Отепя: Якоб Кулбин завоевал для сборной Эстонии первую медаль

Гонку выиграл норвежец Каспер Калкенберг, который, как и Кулбин, прошел дистанцию без промахов, но на финише опередил Якоба на 37,4 секунды.

Третье место занял Оливер Альм из Норвегии (2; +38,8), Павел Тройер из Словении стал четвертым (1; +1.22,9), Микеле Каролло из Италии - пятым (2; +1.28,2).

Среди других представителей Эстонии Даниил Вариков стал 30-м (4; +3.06,2), Ярослав Неверов - 34-м (11; +3.36,2), а Армин Аун - 43-м (6; +4.21,3).

Для сборной Эстонии медаль Кулбина стала первой на проходящем в Отепя юношеском чемпионате мира.

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