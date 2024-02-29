Двукратного чемпиона России по лыжным гонкам арестовали на 15 суток за пост с бело-сине-белым флагом

Как следует из постановления суда, Зимирева арестовали еще 22 февраля. Поводом для преследования стала его публикация во „ВКонтакте“ с „флагом, представляющим собой измененный флаг России с тремя равновеликими горизонтальными полосами, на котором красная полоса заменена белой“.

Судья заявила, что изображение бело-сине-белого флага является атрибутикой запрещенной в России экстремистской организации, и выписала Зимиреву 15 суток ареста. Сам спортсмен свою вину не признал.

17 февраля Николая Зимирева задержали за возложение цветов к мемориалу памяти Навального. Позднее полицейские отпустили его без составления протокола.

По данным телеграм-канала „Протокол. Краснодар“, 21 февраля спортсмена попросили прийти в отдел полиции для подписания бумагу об отсутствии претензий к работе силовиков на акции. Именно в тот день Зимирев перестал выходить на связь.

Николай Зимирев — известный тренер, двукратный чемпион России по лыжным гонкам в сверхмарафонских дистанциях, бывший член тренерского штаба сборной России по лыжным гонкам.

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