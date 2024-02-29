Аго Кыргвеэ, которого сегодня собираются снять с должности главы Нарвской больницы, резко почувствовал себя плохо и обратился к врачу

„Он собирался обязательно быть на заседании лично, но неожиданно почувствовал себя плохо и обратился к врачу в Тарту“, - прокомментировали RusDelfi в Нарвской больнице.

Сегодня же утром на встречу на встречу с медиками пришел мэр Нарвы Яан Тоотс.

„Мы благодарим его, что нашел время прийти и ответить на наши вопросы“, - сообщили RusDelfi медики.

Заседание совета больницы во главе с Алексеем Евграфовым должно состояться сегодня вечером в Нарвской Ратуше. С 17 до 19 часов на площади перед ратушей запланирован мирный пикет медиков и пожелавших присоединиться к ним жителей города. Объявленная причина отставки Кыргвеэ - нарушение финансовой дисциплины Нарвской больницы. Сам глава больницы считает это решение политическим.

Мэр Тоотс обещал сообщить, будет ли перенесено сегодняшнее заседание из-за отсутствия Кыргвеэ или же совет проведет его в любом случае.

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