Японский полузащитник перешел в „Нымме Калью“

22-летний Коки Хиаси, воспитанник академии университета Хосей, который ранее не выступал в Европе, подписал с „Калью“ профессиональный контракт.

Главный тренер Никита Андреев высоко оценил нового игрока и провел параллель с Хидетоси Вакуи, который выступал за „Нымме Калью“ с 2011 по 2016 год и помог клубу впервые стать чемпионом Эстонии.

„Видно, что Коки получил хорошее футбольное образование в Японии. За короткое время он очень хорошо влился в нашу команду, а его игровые качества напоминают легенду „Калью“ Хидетоси Вакуи“, — передают слова главного тренера „Калью“ Никиты Андреева социальные сети клуба.

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