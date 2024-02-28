ВИДЕО | Eesti Energia планирует построить в Ида-Вирумаа завод по переработке бензина

В 2018 году на заводе компании Eesti Energia по производству сланцевого масла в Аувере началось производство бензина из сланцевого газа. 15% производимого жидкого топлива составляет бензин с высоким содержанием серы, который компания продает на рынке ниже себестоимости.

По мнению главы предприятия Enefit Power Андреса Вайнола, было бы полезно извлечь из этого бензина ценнейшие вещества.

„Большой интерес к предварительному проекту уже проявили крупные европейские компании-производители пластика. На самом деле это было бы сырьем именно для химических предприятий по производству полиэтилена“, – сказал Вайнола.

По словам Вайнола, основной проект должен быть завершен к началу следующего года, анализ которого покажет перспективность инвестиций, которые должны быть одобрены эстонским государством как собственником Eesti Energia.