Экономика
28.02.2024, 21:53

ВИДЕО | Eesti Energia планирует построить в Ида-Вирумаа завод по переработке бензина

 (2)
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Скриншот видео ETV+

Концерн Eesti Energia планирует построить рядом с маслозаводом в Аувере завод по переработке бензина, который будет стоить более 100 млн евро и обеспечит работой десятки человек, пишет rus.err.

В 2018 году на заводе компании Eesti Energia по производству сланцевого масла в Аувере началось производство бензина из сланцевого газа. 15% производимого жидкого топлива составляет бензин с высоким содержанием серы, который компания продает на рынке ниже себестоимости.

По мнению главы предприятия Enefit Power Андреса Вайнола, было бы полезно извлечь из этого бензина ценнейшие вещества.

„Большой интерес к предварительному проекту уже проявили крупные европейские компании-производители пластика. На самом деле это было бы сырьем именно для химических предприятий по производству полиэтилена“, – сказал Вайнола.

По словам Вайнола, основной проект должен быть завершен к началу следующего года, анализ которого покажет перспективность инвестиций, которые должны быть одобрены эстонским государством как собственником Eesti Energia.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии