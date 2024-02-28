ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (735-й день) | Зеленский прокомментировал заявление Макрона. Financial Times: в Украине есть западный спецназ.

Подразделения ракетных войск ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, одно средство противовоздушной обороны и две радиолокационных станции противника.

Украинская авиация нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения Воздушных сил ВСУ сбили два истребителя-бомбардировщика Су-34 и четыре разведывательных беспилотника.

На ореховском направлении ВСУ отразили восемь атак противника в районах Малиновки и Работино Запорожской области.

На новопавловском направлении войска РФ 29 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области. Украинские военные отбили четыре атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожая.

За минувшие сутки войска РФ нанесли восемь ракетных и 75 авиационных ударов, совершили 141 обстрел из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

В ночь на 28 февраля российские военные запустили по территориям Украины зенитные ракеты С-300 из аннексированной ДНР и 10 беспилотников типа «Шахед» из Краснодарского края, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Financial Times: в Украине есть западный спецназ

Высокопоставленный представитель одного из европейских оборонных ведомств заявил британской газете Financial Times, что в Украине находятся бойцы спецназа стран Запада.

«Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — просто они не признали этого официально», — заявил источник на условиях анонимности.

Так собеседник издания прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. Источник FT считает, что заявление Макрона направлено на то, чтобы создать двусмысленность и сдержать Россию.

Немецкий таблоид Bild сообщил, что в Украине находится небольшое количество западных военных, состоящих на действительной службе. По данным издания, они помогают программировать западное высокотехнологичное оружие, такое как средства противовоздушной обороны и крылатые ракеты.

Любая форма присутствия военных Евросоюза на Украине станет эскалацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для СМИ.

На вопрос журналистов о рисках эскалации в связи с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил возможную отправку западных военных на Украину, Захарова ответила: «Здесь нет никаких рисков, это и есть эскалация. Каждая поставка вооружения ведет к эскалации, очередной транш, который идет на цели войны, проводимой киевским режимом, — это и есть эскалация». По ее словам, если добавится присутствие военных, то это будет «непосредственно эскалацией».