ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (735-й день) | Зеленский прокомментировал заявление Макрона. Financial Times: в Украине есть западный спецназ.
Подводим итоги очередного дня войны.
В ночь на 28 февраля российские военные запустили по территориям Украины зенитные ракеты С-300 из аннексированной ДНР и 10 беспилотников типа «Шахед» из Краснодарского края, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Украинские военные сбили все 10 дронов в пределах Одесской и Николаевской областей.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За минувшие сутки войска РФ нанесли восемь ракетных и 75 авиационных ударов, совершили 141 обстрел из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Произошло 102 боевых столкновения. На купянском направлении ВСУ отразили 13 атак противника в районах Синьковки и Табаевки Харьковской области.
На лиманском направлении украинские военные отразили 11 атак россиян в районах Тернов и Раздоловки Донецкой области.
На бахмутском направлении ВСУ отбили 11 атак противника в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении ВСУ отразили 25 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На новопавловском направлении войска РФ 29 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области. Украинские военные отбили четыре атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожая.
На ореховском направлении ВСУ отразили восемь атак противника в районах Малиновки и Работино Запорожской области.
На херсонском направлении войска РФ безуспешно штурмовали позиции ВСУ на левом берегу Днепра.
Украинская авиация нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения Воздушных сил ВСУ сбили два истребителя-бомбардировщика Су-34 и четыре разведывательных беспилотника.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, одно средство противовоздушной обороны и две радиолокационных станции противника.
Financial Times: в Украине есть западный спецназ
Высокопоставленный представитель одного из европейских оборонных ведомств заявил британской газете Financial Times, что в Украине находятся бойцы спецназа стран Запада.
«Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — просто они не признали этого официально», — заявил источник на условиях анонимности.
Так собеседник издания прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. Источник FT считает, что заявление Макрона направлено на то, чтобы создать двусмысленность и сдержать Россию.
Немецкий таблоид Bild сообщил, что в Украине находится небольшое количество западных военных, состоящих на действительной службе. По данным издания, они помогают программировать западное высокотехнологичное оружие, такое как средства противовоздушной обороны и крылатые ракеты.
Любая форма присутствия военных Евросоюза на Украине станет эскалацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для СМИ.
На вопрос журналистов о рисках эскалации в связи с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил возможную отправку западных военных на Украину, Захарова ответила: «Здесь нет никаких рисков, это и есть эскалация. Каждая поставка вооружения ведет к эскалации, очередной транш, который идет на цели войны, проводимой киевским режимом, — это и есть эскалация». По ее словам, если добавится присутствие военных, то это будет «непосредственно эскалацией».
ISW: российские войска наступают возле Авдеевки, чтобы лишить украинские силы передышки
Российские войска пытаются использовать тактические возможности, открывшиеся в результате захвата Авдеевки, поддерживая относительно высокий темп наступательных операций, пишут в очередной сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Это делается с целью продвинуться как можно дальше в районе Авдеевки до того, как украинские войска создадут более сплоченные и труднопробиваемые оборонительные линии.
Российские силы временно снизили темп операций после захвата Авдеевки, но с тех пор возобновили относительно высокий темп наступлений к западу и северо-западу от города, пишут эксперты.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Вооруженные силы РФ отразили атаки войск Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны, Георгиевка, Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка, Первомайское Донецкой области и Работино Запорожской области.
Войска РФ поразили склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления дронов, а также живую силу и военную технику в 131 районе.
Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили в зоне боевых действий 99 украинских беспилотных летательных аппаратов и сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
В ходе брифинга для журналистов представитель Минобороны РФ заявил, что войска заняли село Петровское (так Степовое называлось до 2016 года — прим. «Медузы»).
Степовое расположено в Ясиноватском районе Донецкой области.
Официальный представитель оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой рассказал в эфире «Радио Свобода», что украинские военные отступили на авдеевском направлении в район, где обороне способствует рельеф местности.
По его словам, сейчас ВСУ обороняются в районе населенных пунктов Тоненьке, Орловка и Бердичи Донецкой области, где находится каскад водохранилищ.
«Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции», — рассказал Лиховой.
Представитель группировки ВСУ «Таврия» утверждает, что штурмовые группы российских войск были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка.
Накануне в украинской группировке «Таврия» сообщили, что ушли из двух сел под Авдеевкой — Степового и Северного. После ухода из Авдеевки украинская армия также покинула несколько ближайших населенных пунктов, после чего Минобороны РФ объявило, что взяло их под свой контроль.
Два человека погибли при обстреле Купянска
Российские военные сбросили на центр города авиабомбы, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
В результате погибли 59-летний и 39-летний мирные жители, еще пять человек ранены. На месте обстрела продолжается разбор завалов.
Президент Украины Владимир Зеленский, давший пресс-конференцию после встречи с премьер-министром Албании, прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск стран НАТО в Украину.
«Я не был на том саммите [где Макрон сказал об отправке войск стран НАТО в Украину]. Он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, как усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину. Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши всему миру», — цитирует Зеленского «Украинская правда».
В Харьковской области в результате авиаудара погибли два человека
Как заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Кулеба, днем 28 февраля российские войска атаковали поселок Великий Бурлук управляемыми авиабомбами.
Один из снарядов попал по территории железнодорожного вокзала, в результате чего погибли мужчина и шестилетняя девочка. Мать погибшего ребенка получила тяжелые ранения.
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