Алексей Евграфов: действия Аго Кыргвеэ нанесли Нарвской больнице значительный материальный ущерб(38)
Накануне завтрашнего (29.02) заседания совета ЦУ „Нарвская больница“ председатель совета Алексей Евграфов распространил заявление, в котором пояснил - какие имеются претензии к руководителю этого лечебного учреждения. Ниже приводится полный текст этого заявления.
„Мне понятно активное обсуждение смены руководителя Нарвской больницы и то, каким образом наши политические оппоненты используют эту тему в своих интересах, однако правды в их высказываниях нет никакой. Безусловно, проще всего игнорировать реальные причины и пытаться раздувать конфликт на национальной почве. Однако как председатель совета Нарвской больницы могу заверить, что смена Аго Кыргвеэ является не политическим решением, а тщательно взвешенным шагом в интересах жителей Нарвы и нормальной работы больницы. Руководство больницы поддерживает использование эстонского языка в качестве рабочего языка учреждения и мы готовы вносить свой вклад в обучение персонала эстонскому языку.
Я уважаю Аго Кыргвеэ как профессионального врача, внесшего значительный вклад в медицину, однако что касается его деятельности в качестве руководителя больницы, то претензии к его работе стали поступать еще в начале прошлого года, а не осенью, когда сменился состав совета больницы. Приведу лишь один пример. На собрании совета 29 мая 2023 года обсуждали претензии к работе Аго Кыргвеэ, приводились конкретные аргументы. Но бывшая в тот момент председателем совета больницы мэр Нарвы Катри Райк отказалась подписывать протокол собрания и не отправила его в канцелярию больницы. Катри Райк должна сама объяснить, почему она предпочитает умалчивать о проблемах, связанных с работой Аго Кыргвеэ.
Во вчерашнем интервью „Актуальной камере“ Аго Кыргвеэ утверждал, что в аудите деятельности больницы за прошлый год не содержится ни одной претензии. Это неправда. Пунктов, которые указывают на недостатки, несколько. Например, в ходе аудита выяснилось, что 17.04.2023 Аго Кыргвеэ заключил трудовой договор с самим собой! Важно отметить, что, согласно п 4 § 18 Закона о целевых учреждениях, сделка между учреждением и членом правления является ничтожной, если совет учреждения ее не одобрил, чего, конечно же, сделано не было и совет такого разрешения не давал. К тому же, возникла странная ситуация, когда Аго Кыргвеэ, физически находясь в больнице и исполняя обязанности члена правления, в тоже самое время получал вторую заработную плату, но уже как сотрудник, который находится на домашнем дежурстве!
Кроме того, Аго Кыргвеэ неоднократно делал инвестиции без ведома и согласия совета, таким образом грубо нарушал финансовую дисциплину. Помимо этого, выяснилось, что при проведении нескольких поставак был нарушен Закон о госпоставках ЦУ „Нарвская больница“ уже выплатила около 10 000 штрафа. Сейчас Государственный центр опорных услуг проверяет нарушения в проведении еще одной госпоставки, больнице грозит новый штраф 57 000 евро.
Аго Кыргвеэ превысил служебные полномочия, когда 11.03.2022 распорядился приобрести разовым платежом на средства больницы автомобиль Škoda Superb за 45 203 евро. Данная сделка не была утверждена советом, а в бюджете больницы не были предусмотрены средства на покупку. Также Аго Кыргвеэ вопреки действующему распоряжению регулярно совершал на этом автомобиле личные поездки и использовал топливную карту Нарвской больницы. Дневник поездок отсутствует.
Учитывая приведенные выше факты, совет больницы пришел к пониманию, что Аго Кыргвеэ не обладает компетенцией и знаниями, необходимыми для успешной работы на занимаемом им посту, а также для организации крупных поставок и выполнения распоряжений совета больницы. Более подробную информацию о причинах несоответствия Аго Кыргвеэ занимаемой должности мы обнародуем завтра вечером после заседания совета Нарвской больницы. Уже достигнута договоренность относительно условий труда с новым руководителем Нарвской больницы – человеком с медицинским образованием, имеющим успешный опыт руководства крупными проектами как в государственном, так и в частном секторе. У Нарвской больницы будет профессиональный руководитель!“
Напомним, в понедельник стало известно о том, что доктора Аго Кыргвеэ, который занимает пост члена правления Нарвской больницы, совет больницы собирается отозвать с этой должности. Медики Нарвской больницы, руководители большинства ее клиник и отделений не согласны с таким решением.
В четверг с 17 до 19 часов во время заседания совета перед зданием Нарвской Ратуши пройдет инициированный медиками Нарвской больницы мирный пикет в поддержку Аго Кыргвеэ. Медики приглашают неравнодушных нарвитян прийти и поддержать их.
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