Глава Восточного спасательного центра Айлар Хольцманн покинет свой пост

Накануне приказ об освобождении чиновника от занимаемой должности подписал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Из документа следует, что Хольцманн подал в отставку по собственному желанию. Он покинет пост 31 марта.

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