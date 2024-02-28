28.02.2024, 20:18
Глава Восточного спасательного центра Айлар Хольцманн покинет свой пост
ФОТО: Ida päästekeskus
Руководитель Восточного спасательного центра Спасательного департамента Айлар Хольцманн в конце марта покинет занимаемую должность, передает rus.err.
Накануне приказ об освобождении чиновника от занимаемой должности подписал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Из документа следует, что Хольцманн подал в отставку по собственному желанию. Он покинет пост 31 марта.
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