Новости Ида-Вирумаа
28.02.2024, 20:18

Глава Восточного спасательного центра Айлар Хольцманн покинет свой пост

 
Айлар Хольцманн
Айлар Хольцманн
ФОТО: Ida päästekeskus

Руководитель Восточного спасательного центра Спасательного департамента Айлар Хольцманн в конце марта покинет занимаемую должность, передает rus.err.

Накануне приказ об освобождении чиновника от занимаемой должности подписал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Из документа следует, что Хольцманн подал в отставку по собственному желанию. Он покинет пост 31 марта.

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