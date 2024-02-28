Пропал по дороге домой: полиция ищет 65-летнего мужчину
Полиция просит помощи в поисках 65-летнего Ильмара, который покинул утром в среду, 28 февраля, находящееся в Выру учреждение, направился на автовокзал, но домой в волость Канепи не приехал.
О том, что мужчина не добрался до дома, сообщил в среду в 16 часов волостной социальный работник. По собранной на данный момент информации, мужчину в полдень видели в селе Кяэпа (Вырумаа).
У Ильмара длинные седые волосы, он одет в черную куртку, темные джинсы и зеленые сапоги. С собой может иметь два больших пластиковых желтых пакета с продуктами.
Полиция просит всех, кто видел Ильмара или знает что-то о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.
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