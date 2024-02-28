Полиция просит помощи в поисках пропавшего мужчины

Мужчина передвигается пешком, возможно „голосует“, останавливая проезжающие мимо машины. Не исключено, что он поехал куда-то на поезде. Ранее Виктор жил в волости Саку (Харьюмаа).

Поисковые мероприятия полиции результатов пока не дали.

Приметы: рост примерно 185 см, среднего телосложения. У него седые волосы средней длины, борода длиной около 5 см, седоватые усы.

Когда мужчина покинул свое место жительства, он был одет в зеленую куртку, темные спортивные брюки и открытую обувь, которая при ходьбе норовит слететь. На голове шапка. Виктор передвигается с трудом, обычно использует при движении трость, но при уходе из дома попечения с собой у него трости не было.

Полиция просит всех, кто видел Виктора или что-то знает о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.

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