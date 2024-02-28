На границе в Нарве по-прежнему очереди. Как повезет: 30 минут или три часа стоять у российского КПП
С 1 февраля после закрытия автодвижения по мосту Дружбы люди, пересекающие границу, жалуются на длинные очереди. Иногда приходится стоять на мосту в сторону России или со стороны Ивангорода по три часа в ожидании проверки на границе. В группах фейсбука, посвященных переходу через границу в Нарве, часто можно встретить советы идти ночью или рано утром. Только в это время, пишут пользователи с опытом частого перехода через границу, можно как и раньше пройти оба КПП за полчаса. RusDelfi задал вопрос Департаменту полиции и погранохраны, почему такие длинные очереди, что изменилось.
Оказалось, что в целом число желающих пересечь границу через Нарвский пограничный пункт не слишком поменялось по сравнению с прошлым годом. „В период с 1 по 26 февраля общее число пересечений составило 86 979, а за год до этого – в феврале 2023 – за весь месяц было 91 483 пересечений“, –рассказали в Департаменте.
Если говорить не о количестве пересечений, а о людях, то границу в Нарве с 1 февраля прошли почти 10 000 граждан из разных европейских стран. Лидером является Финляндия – 3 097 пересечений в общей сложности в обе стороны. На втором месте граждане Латвии – 1 138 пересечений, на третьем Германия – 797.
„Порядок работы пограничного пункта после закрытия автомобильного движения по мосту не сильно поменялся, – объяснил руководитель нарвского погранпункта Марек Лийва. – Очереди действительно есть, но с нашей стороны нет особых задержек. Пограничники с российской стороны задерживают и досматривают более тщательно всех, кто въезжает и выезжает“. Действительно, если смотреть отзывы в группе „Граница Нарва-Ивангород“ и фото, которые выкладывают пересекающие границу люди, то видно, что очереди образуются перед российским КПП.
Напомним, что автобусы компаний теперь привозят пассажиров на Петровскую площадь в Нарве. Далее пассажиры пешком переходят мост, а затем садятся в другие автобусы этих компаний и продолжают свой путь до Санкт-Петербурга. Транспортные компании стараются дожидаться всех своих пассажиров, переходящих границу, только после этого они едут до места назначения. Иногда это приводит к изменению в расписании, а точнее – к задержкам рейсов.
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