На границе в Нарве по-прежнему очереди. Как повезет: 30 минут или три часа стоять у российского КПП

Оказалось, что в целом число желающих пересечь границу через Нарвский пограничный пункт не слишком поменялось по сравнению с прошлым годом. „В период с 1 по 26 февраля общее число пересечений составило 86 979, а за год до этого – в феврале 2023 – за весь месяц было 91 483 пересечений“, –рассказали в Департаменте.

Если говорить не о количестве пересечений, а о людях, то границу в Нарве с 1 февраля прошли почти 10 000 граждан из разных европейских стран. Лидером является Финляндия – 3 097 пересечений в общей сложности в обе стороны. На втором месте граждане Латвии – 1 138 пересечений, на третьем Германия – 797.

„Порядок работы пограничного пункта после закрытия автомобильного движения по мосту не сильно поменялся, – объяснил руководитель нарвского погранпункта Марек Лийва. – Очереди действительно есть, но с нашей стороны нет особых задержек. Пограничники с российской стороны задерживают и досматривают более тщательно всех, кто въезжает и выезжает“. Действительно, если смотреть отзывы в группе „Граница Нарва-Ивангород“ и фото, которые выкладывают пересекающие границу люди, то видно, что очереди образуются перед российским КПП.

Напомним, что автобусы компаний теперь привозят пассажиров на Петровскую площадь в Нарве. Далее пассажиры пешком переходят мост, а затем садятся в другие автобусы этих компаний и продолжают свой путь до Санкт-Петербурга. Транспортные компании стараются дожидаться всех своих пассажиров, переходящих границу, только после этого они едут до места назначения. Иногда это приводит к изменению в расписании, а точнее – к задержкам рейсов.

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