Зимние виды
28.02.2024, 16:04

Гойдина после короткой программы в пятерке лучших на ЮЧМ по фигурному катанию!

 
ФОТО: Facebook\Elina Goidina

С 28 февраля по 3 марта в Тайбэе проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. От Эстонии в столицу Тайваня отправились: 13-летняя чемпионка Эстонии этого года Элина Гойдина и 14-летняя участница прошлогоднего ЮЧМ Мария Элийсе Кальювере, Арлет Леванди и Егор Марченко, а также танцевальная пара Ксения Шипунова - Мирон Корягин.

В первый день соревнований свои короткие программы продемонстрировали девушки. Короткую программу выиграла южнокорейская фигуристка Чжи А Син. Чемпионка Эстонии Элина Гойдина безошибочно откатала свою программу, набрала 63.03 балла и заняла промежуточное пятое место. Мария Элийсе Кальювере допустила небольшие помарки в своей программе, получила 55.62 и расположилась на 17-м месте.

Девушки

Короткая программа

1. Чжи А Син (Южная Корея) – 73,48

2. Мао Шимада (Япония) – 72,60

3. Икура Кушида (Япония) – 66,61

4. Ида Кархунен (Финляндия) – 64,64

5. Элина Гойдина (Эстония) – 63,03

6. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 62,57

7. Инга Гургенидзе (Грузия) – 62,28

8. Рена Уэзоно (Япония) – 61,96

9. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 59,58

10. Стефания Гладки (Франция) – 58,65

...17. Мария Элийсе Кальювере - 55.62

Чемпионат мира среди юниоров

Тайбэй, Китайская Республика

Расписание соревнований 

28 февраля, среда

Пары, короткая программа

4:30

Юниорки, короткая программа

9:00

29 февраля, четверг

Юниоры, короткая программа

6:30

Пары, произвольная программа

13:00

1 марта, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

6:00

Юниорки, произвольная программа

11:45

2 марта, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

6:00

Юниоры, произвольная программа

10:15

3 марта, воскресенье

Показательные выступления

9:00

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии