Гойдина после короткой программы в пятерке лучших на ЮЧМ по фигурному катанию!

С 28 февраля по 3 марта в Тайбэе проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. От Эстонии в столицу Тайваня отправились: 13-летняя чемпионка Эстонии этого года Элина Гойдина и 14-летняя участница прошлогоднего ЮЧМ Мария Элийсе Кальювере, Арлет Леванди и Егор Марченко, а также танцевальная пара Ксения Шипунова - Мирон Корягин.