Гойдина после короткой программы в пятерке лучших на ЮЧМ по фигурному катанию!
С 28 февраля по 3 марта в Тайбэе проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. От Эстонии в столицу Тайваня отправились: 13-летняя чемпионка Эстонии этого года Элина Гойдина и 14-летняя участница прошлогоднего ЮЧМ Мария Элийсе Кальювере, Арлет Леванди и Егор Марченко, а также танцевальная пара Ксения Шипунова - Мирон Корягин.
В первый день соревнований свои короткие программы продемонстрировали девушки. Короткую программу выиграла южнокорейская фигуристка Чжи А Син. Чемпионка Эстонии Элина Гойдина безошибочно откатала свою программу, набрала 63.03 балла и заняла промежуточное пятое место. Мария Элийсе Кальювере допустила небольшие помарки в своей программе, получила 55.62 и расположилась на 17-м месте.
Девушки
Короткая программа
1. Чжи А Син (Южная Корея) – 73,48
2. Мао Шимада (Япония) – 72,60
3. Икура Кушида (Япония) – 66,61
4. Ида Кархунен (Финляндия) – 64,64
5. Элина Гойдина (Эстония) – 63,03
6. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 62,57
7. Инга Гургенидзе (Грузия) – 62,28
8. Рена Уэзоно (Япония) – 61,96
9. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 59,58
10. Стефания Гладки (Франция) – 58,65
...17. Мария Элийсе Кальювере - 55.62
Чемпионат мира среди юниоров
Тайбэй, Китайская Республика
Расписание соревнований
28 февраля, среда
Пары, короткая программа
4:30
Юниорки, короткая программа
9:00
29 февраля, четверг
Юниоры, короткая программа
6:30
Пары, произвольная программа
13:00
1 марта, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
6:00
Юниорки, произвольная программа
11:45
2 марта, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
6:00
Юниоры, произвольная программа
10:15
3 марта, воскресенье
Показательные выступления
9:00
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