Оставил кошелек дома? Виртуальные банковские карточки становятся все более популярными 

Виртуальная карточка — это, по сути, точно такая же банковская карта, как и пластиковая карта, которая есть в кошельке у каждого. Однако она не имеет пластикового аналога и физически потрогать ее нельзя. Она отображается в вашем аккаунте в интернет-банке или приложении, и имеет те же реквизиты, что и ваша привычная банковская карта. Виртуальной карточкой можно пользоваться при бесконтактной оплате покупок в магазине - для этого потребуется добавить ее в электронный кошелек в мобильном телефоне, или даже для того, чтобы снять наличные в банкомате, правда, только в таком, который поддерживает функцию бесконтактных платежей. Виртуальная карточка также является безопасным способом для оплаты покупок в интернете - у нее есть номер, срок действия и трехзначный код безопасности CVС. Виртуальные карты, несмотря на отсутствие физического носителя, абсолютно безопасны, так как для каждой операции используется связанный с устройством номер и уникальный код операции.

Бесконтактные платежи в стране в целом становятся все более популярными - согласно статистике Банка Эстонии, в январе 2024 года в торговых точках в Эстонии было произведено 27 миллионов карточных платежей, из которых более 20 миллионов, то есть примерно три четверти, были бесконтактными. По словам Анники Горошко, руководителя сферы розничного банковского обслуживания LHV, бесконтактные платежи стали в Эстонии очень популярными всего за несколько лет. «Люди все больше предпочитают использовать современные платежные решения – бесконтактные платежи действительно являются удобным и безопасным способом оплаты покупок без прикосновения к платежному терминалу. Именно поэтому мы добавили для клиентов возможность осуществлять оплату при помощи устройств Apple, Garmin, Fitbit и Android», — сказала Горошко.