Оставил кошелек дома? Виртуальные банковские карточки становятся все более популярными
Статистика показывает, что все больше людей добавляют свои банковские карты в электронные кошельки, и все чаще платежи по картам осуществляется посредством Apple Pay и Google Pay.
Виртуальная карточка — это, по сути, точно такая же банковская карта, как и пластиковая карта, которая есть в кошельке у каждого. Однако она не имеет пластикового аналога и физически потрогать ее нельзя. Она отображается в вашем аккаунте в интернет-банке или приложении, и имеет те же реквизиты, что и ваша привычная банковская карта. Виртуальной карточкой можно пользоваться при бесконтактной оплате покупок в магазине - для этого потребуется добавить ее в электронный кошелек в мобильном телефоне, или даже для того, чтобы снять наличные в банкомате, правда, только в таком, который поддерживает функцию бесконтактных платежей. Виртуальная карточка также является безопасным способом для оплаты покупок в интернете - у нее есть номер, срок действия и трехзначный код безопасности CVС. Виртуальные карты, несмотря на отсутствие физического носителя, абсолютно безопасны, так как для каждой операции используется связанный с устройством номер и уникальный код операции.
Бесконтактные платежи в стране в целом становятся все более популярными - согласно статистике Банка Эстонии, в январе 2024 года в торговых точках в Эстонии было произведено 27 миллионов карточных платежей, из которых более 20 миллионов, то есть примерно три четверти, были бесконтактными. По словам Анники Горошко, руководителя сферы розничного банковского обслуживания LHV, бесконтактные платежи стали в Эстонии очень популярными всего за несколько лет. «Люди все больше предпочитают использовать современные платежные решения – бесконтактные платежи действительно являются удобным и безопасным способом оплаты покупок без прикосновения к платежному терминалу. Именно поэтому мы добавили для клиентов возможность осуществлять оплату при помощи устройств Apple, Garmin, Fitbit и Android», — сказала Горошко.
Статистика банка LHV показывает, что люди все чаще пользуются карточками в виртуальных кошельках (например, Apple Wallet): если в 2022 году в банке посредством виртуальных карт было сделано 13% всех карточных платежей, то в 2023 году их доля уже достигла 17%. Самым популярным платежным решением в прошлом году стало Apple Pay, на долю которого пришлось 14% всех карточных платежей. За ним следует Google Pay, при помощи которого было осуществлено 3% карточных платежей.
Статистика кассовых терминалов указывает на то, доля карточек в виртуальных кошельках в целом еще больше – например, в декабре 2023 года 31% покупок в терминалах LHV были оплачены виртуальными картами. Годом ранее этот же показатель составлял 20%. При онлайн-платежах виртуальными картами пользуются немного реже: в декабре при посредничестве банка с помощью виртуальных карт было осуществлено 14% платежей.
В декабре прошлого года средняя сумма операций, произведенных посредством Apple Pay, составила 21 евро, через Google Pay — 19 евро, а для вариантов оплаты Garmin и Fitbit — 17 и 14 евро соответственно. Средняя сумма операций для частных клиентов LHV в том же месяце составила 27 евро.
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