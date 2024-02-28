ВИДЕО | Женская сборная Эстонии по футболу завершила сборы в Турции победой над Гонконгом

Сборная Эстонии владела инициативой, создав три или четыре опасных момента в начале встречи, в то время как соперницы смогли создать лишь один, сообщает ЭФС.

На пятой минуте у Влады Кубасовой был шанс забить, но ее удар пришелся в перекладину. На 33-й минуте Каири Химанен пробила после подачи штрафного, но футболистка Гонконга была начеку и не позволила Каири отличится.

Второй тайм начался по той же схеме, что и первый - Эстония находила свободное пространство между линиями соперника и создавала моменты. Первый многообещающий момент возник на 60-й минуте, когда Кристина Терн подала с правого фланга в штрафную, и Мари-Лийс Лиллемяэ первым касанием нанесла удар, но голкипер Гонконга был начеку. Эстония вышла вперед на 72-й минуте, когда Аннегрет Кала забила со штрафного. Для Калы это был первый гол в составе женской сборной.

Сборная Эстонии второй год подряд принимала участие в женском кубке Турции по футболу. В первой игре нынешнего турнира Эстония проиграли Индии (3:4), а во второй - Косово со счетом 0:3.

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