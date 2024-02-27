Противостояние растет: против автоналога выступают три четверти жителей Эстонии

Правительство Эстонии намерено ввести автоналог с 2025 года, соответствующий законопроект уже прошел в Рийгикогу первое чтение.

В ходе опроса, проведенного 23 февраля, респондентам был задан следующий вопрос: „Как вы относитесь к введению в Эстонии автомобильного налога?“

76% ответили „Не поддерживаю“ или „Скорее не поддерживаю“, 19% ответили „Поддерживаю“ или „Скорее поддерживаю“. 5% опрошенных не определились со своей позицией.

Наибольшая поддержка автоналогу была со стороны сторонников Партии реформ (62% поддерживают и 31% не поддерживают). Против нового налога были: 97% опрошенных, симпатизирующих Эстонской консервативной народной партии (EKRE), 94% сторонников Центристской партии, 92 избирателей партии Isamaa, 60% сторонников Социал-демократической партии и 54% тех, кто поддерживает партию Eesti 200.

В ходе аналогичного опроса, который проводился в июле, против налога выступили 72% респондентов, „за“ был 21%.

Опрос был проведен в интернет-среде, были опрошены 1001 человек, имеющий гражданство ЭР в возрасте 18 лет и старше.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.