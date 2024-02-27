В Эстонии за три дня в пожарах погибли шесть человек
За последние три дня в трех пожарах погибли 6 человек, всего в феврале - 9 человек. В большинстве зданий не было правильно установленного работающего датчика дыма.
„Когда в конце прошлого года мы проверяли датчики дыма, выяснилось, что работающий датчик отсутствует почти в четверти домов Эстонии. К сожалению, последние дни самым трагическим образом показали нам, к чему может привести халатное отношение к пожарной безопасности. Можно сказать, что при таком безответственном поведении эти несчастные случаи были лишь вопросом времени“, - прокомментировал Мартин Ламбинг, заместитель генерального директора Спасательного департамента.
В доме человека, который погиб 3 января, отсутствовал работающий датчик дыма. В феврале в пожарах погибли 9 человек, при этом, по предварительной информации, как минимум в 6 домах погибших не было датчиков дыма.
Для быстрого обнаружения пожара необходимо иметь работающий датчик дыма в каждом здании. В большом многоэтажном доме их должно быть несколько и хотя бы по одному на каждом этаже.
Через пять минут пожар становится опасным для жизни, дым заполняет помещение, делая выживание невозможным. Датчик обнаруживает дым даже в небольшой концентрации и подает сигнал тревоги громким звуком, а также дает возможность эвакуироваться.
Один человек погиб в результате пожара в Курессааре 27 февраля. Пожар начался из-за курения в постели. В доме опять-таки не было датчика дыма.
26 февраля в результате пожара в городе Кохтла-Ярве погибли 2 человека. В здании не был установлен должным образом датчик дыма. Ранее спасатели трижды посещали этот дом для консультирования. В ходе проекта „Сделаем дома пожаробезопасными“ были установлены новая печь, дымоход и новая электросистема.
24 февраля в результате пожара в поселке Колкья погибли 3 человека. На первом этаже дома был датчик дыма, который сработал. Вероятнее всего, на 2-м этаже здания не было работающего датчика дыма. Ранее спасатели пять раз посещали этот дом для проведения домашних консультаций, в ходе которых в рамках проекта „Сделаем дома пожаробезопасными“ были установлены датчики дыма и угарного газа, а также датчик температуры. Однако в доме хранилось много горючих материалов, в помещении курили, а халатное отношение к пожарной безопасности увеличивали риски для жильцов.Рабочие датчики дыма также отсутствовали при пожарах, произошедших 14 февраля в Тихеметса и 11 февраля в городе Тюри, в каждом из которых погиб по одному человеку.
В прошлом году спасатели посетили более 21 000 домов, чтобы дать советы по пожарной и водной безопасности, а также подготовке к кризисам. Из посещенных домов около 1400 были оценены как пожароопасные, а около 1200 домов Спасательный департамент посетил повторно. В 2023 году в рамках проекта Спасательного департамента „Сделаем дома пожаробезопасными“ по всей Эстонии было сделано более 402 домов пожаробезопасными за 1,3 миллиона евро.
В этом году в результате пожаров в Эстонии погибло уже 13 человек.
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